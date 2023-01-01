https://sputnik-georgia.ru/20230101/lider-v-regione-vo-vtoroy-raz--itogi-ekonomiki-gruzii-v-2022-godu-273606408.html

Лидер в регионе во второй раз – итоги экономики Грузии в 2022 году

Лидер в регионе во второй раз – итоги экономики Грузии в 2022 году

Несмотря на экономический кризис в мире и ситуацию в регионе, Грузия второй год подряд сохраняет лидирующую позицию по росту экономики 01.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-01T12:38+0400

2023-01-01T12:38+0400

2023-01-01T14:11+0400

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Предварительно подсчитанные данные станут известны лишь к концу января 2023 года, но, по всем прогнозам, рост в 2022 будет двузначный. Экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в октябре 2022 года составил 8,3% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Средний показатель реального роста за десять месяцев с начала года составляет 10%. Что думают об успехах грузинской экономики эксперты, выяснил Sputnik Грузия. Как в 1990-ых По словам эксперта по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе, 2022 год был знаковым в том отношении, что впервые за последние четверть века удалось второй год подряд обеспечить двузначный экономический рост. Это было в последний раз в 1997 году. По его словам, это важно, потому что из-за роста волатильности, неопределенности, внешних неблагоприятных условий, экономика Грузии все-таки держалась на плаву и развивалась значительно более долгими темпами, чем ее ближайшие сухопутные соседи – это Азербайджан, Армения, Турция и РФ. Средний темп роста был почти в 2,5 раза выше, чем в этих странах. Грузинская экономика является открытой, либеральной, экономические связи поддерживаются со 140 странами мира, и отношение внешнеторгового оборота по отношению к ВВП Грузии почти в 1,5 раза опережает соответствующий средний мировой показатель. Это тоже подтверждает, что грузинская экономика интересна для многих инвесторов, экспортеров своей продукции и Грузия в этом отношении является привлекательной сферой для вложения своего капитала и вывоза товаров. "Нельзя не упоминать о том, что, ввиду событий на Украине, многие товарные потоки обошли Россию, и в этом отношении возросла функция логистическая функция Грузии, и в последние месяцы наблюдается резкий рост реэкспорта, и по некоторым другим странам наш реэкспорт занимает внушительные размеры", - заявил Арчвадзе. Это касается, в первую очередь, ближайших соседей. Например, по отношению к Азербайджану доля реэкспорта в общем объеме экспорта Грузии, по информации Арчвадзе, составляет 77%, по отношению к Армении больше 60% и т.д. Это подтверждает, что эти страны относятся к Грузии с доверием и для своих экономических интересов рассматривают ее как надежного партнера и страну, через которую их товары ожидает быстрое продвижение, безопасность, целостность и сохранность. Это тоже повышает престиж и значение грузинской экономики, грузинской логистики. "Неслучайно недавно на самом высшем уровне было заявлено о том, что в Грузии начинается более интенсивная подготовка к реализации проекта морского порта в Анаклия, который будет принимать глубоководные товарные суда, и это тоже усилит поток через Грузию транзитных товаров с Востока на Запад и в обратном направлении. И расширение порта Поти, они будут не конкурировать, а дополнять друг друга", - отметил Арчвадзе. Новая жизнь проекта порта Анаклия На фоне растущего грузопотока через грузинский коридор развитие портов в Грузии является приоритетом для правительства. В планах расширение порта Поти, привлечение дополнительных инвестиций в порт Батуми и строительство первого глубоководного порта в Анаклия. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти, при этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров. Грузия как хаб: порт Анаклия, железная дорога, проект Ротшильдов и энергетика >>Именно поэтому строительство глубоководного порта Анаклия очень важно для страны. Как заявляли ранее власти, после реализации первой фазы за год порт сможет принять 900 тысяч контейнеров. К концу текущего года правительство приняло решение о том, что государство примет участие в строительстве порта в Анаклия и станет совладельцем 51% доли. На остальные 49% будет объявлен международный тендер. Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", так как инвестор не смог выполнить финансовые обязательства. С тех пор власти Грузии ищут нового инвестора. Двузначный не только экономический рост Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия назвал двузначный рост ВВП Грузии – одним из важных результатов экономики страны, но напомнил и о двузначной инфляции. Годовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в ноябре 2022 года составила 10,3%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 10,4%. Согласно действующему базовому макроэкономическому прогнозу Нацбанка, инфляция в среднем в 2022 году составит 11,9%. Уровень инфляции в Грузии снижается – новая статистика >>"Мы ждем, что с апреля 2023 года показатель инфляции в Грузии снизится, но это не означает снижения цен на продукты и услуги. Просто цены останутся высокими, и когда сравнят будущий год с 2022 годом, будет разница в цифрах", - сказал Шенгелия Sputnik Грузия.Высокий уровень инфляции, который бьет по карману, особенно части населения с фиксированными и малыми доходами, Грузии не удалось обуздать по разным причинам. "С одной стороны, в первой половине нынешнего года высокие цены на энергоносители, за прошедший период нам пришлось заплатить более 500 млн долларов дополнительно по сравнению с 2021 годом, ввиду того что цены были высокие. Была дороговизна на продовольственном рынке. Мы закупаем большое количество зерновых и других продовольственных продуктов", - пояснил Арчвадзе. Фактор России в экономике ГрузииКак считает Шенгелия, двузначный рост экономики Грузии - фактически результат своеобразного шока, который вызвали февральские события, и они в определенной степени положительно отразились на Грузию. По статистике, внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2022 года вырос на 32,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 17 миллиардов долларов. Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму более 5 миллиардов долларов – почти на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. За отчетный период, товарооборот между Грузией и Россией в январе-ноябре 2022 года вырос на 49,2% по сравнению с данными за 11 месяцев 2021 года и составил 2,2 миллиарда долларов. В январе-ноябре 2022 года Грузия получила от России примерно на 2,85 миллиарда долларов больше доходов за счет денежных переводов, туризма и экспорта товаров, что в 2,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Новые дороги и глубоководный порт: перспективы Грузии как транзитного хаба >>"В январе-ноябре 2022 года доходы от денежных переводов, туризма и экспорта товаров из России составляли 12,6% экономики Грузии (ВВП), тогда как в январе-сентябре 2021 года этот показатель достигал 6,3%, а максимум - 10,4% в 2019 году", - сказал Шенгелия. Это означает, что, по сравнению с прошлыми годами, экономическая зависимость Грузии от России возрастает. Рост в основном обусловлен скачкообразным увеличением денежных переводов, заключил Шенгелия. Инициатива года Уже многие годы развитие сектора энергетики является важным приоритетом правительства. На фоне растущего потребления электроэнергии в Грузии, а также энергокризиса в Европе развитие сектора приобретает большую актуальность. Историческим решением года можно назвать соглашение "О стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта", подписанное Грузией, Азербайджаном, Румынией и Венгрией 17 декабря, которое подразумевает прокладку линии электропередачи через Черное море. По словам премьера Ираклия Гарибашвили, это от начала до конца грузинская инициатива. Это своего рода гарантированное средство реализации электроэнергии, прямая связь энергосистемы Грузии с рынком ЕС. В рамках соглашения электрокабель должен связать Грузию и Азербайджан с Румынией. Евросоюз выделит на проект 2,3 миллиарда евро. Кабель будет способствовать продажам электроэнергии, произведенной в Азербайджане и Грузии в Европу. Также, подводя итоги года, Гарибашвили заявил, что Грузии необходимо развивать генерирующие мощности, строить ветряные, солнечные и тепловые электростанции, чтобы продавать электроэнергию в страны Европы, переживающие энергокризис. По информации премьера, средняя цена одного киловатта электроэнергии в европейских странах составляет 20 центов. В Германии в летние месяцы зафиксировано даже 80 центов, местами 50-60 центов. В Грузии цена ниже, поэтому, по словам премьера, нужно увеличивать выработку электроэнергии в стране. Прокладка кабеля в Европу: сколько денег вложит Грузия >>По его словам, продажа электроэнергии в Европу принесет Грузии сотни миллионов долларов дохода, а в конечном итоге это хорошо отразится на грузинском народе. Правительство нацелено на ускорение развития отрасли после пяти летней стагнации. Правительство разработало схему поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. Схема предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD. Инициатива особенно важна в свете роста потребления электроэнергии. Как ранее заявил премьер Ираклий Гарибашвили, параллельно с двузначным ростом экономики страны растет и потребление электроэнергии, которую местная генерация не догоняет. Если не начать строительство ГЭС, в ближайшие годы Грузия может столкнуться со сложностями в виде дефицита электроэнергии. Именно поэтому правительство планирует объявить тендер на строительство мощности в 1,5 тысячи мегаватт, вдобавок к этому, будут запущены проекты строительства ГЭС до 800 мегаватт, на которые уже подписаны и выданы соглашения о гарантированной закупке. Кроме того, в 2023 году будут объявлены дополнительные тендеры на строительство как ГЭС, так и ветровых и солнечных станций. Также в планах построить тепловые станции. Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), за 11 месяцев 2022 года в Грузии было потреблено около 13,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 4,8% больше по сравнению с январем-ноябрем 2021 года. Курс лари Конец года Грузия встречает с укрепленным лари. По информации Шенгелия, такое происходит впервые, когда курс лари не переживает колебаний в декабре и укреплен примерно на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Один из факторов укрепления лари – это денежные переводы, и приезд мигрантов. В настоящее время обменный курс лари колеблется на уровне 2,7055 GEL/$1. Чтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В 2021 году регулятор продал 332,9 миллиона долларов на девяти аукционах. В 2022 году Нацбанк на аукционах уже продал 93,8 миллиона долларов и купил 80 миллионов долларов. Глава Нацбанка Грузии: просроченные кредиты достигли исторического минимума >>Обменный курс лари с первых чисел марта 2022 года понижался до уровня 3,4 GEL/$1, однако затем национальная валюта начала укрепляться. Рост лари к доллару за это время составил около 20,3%. Ранее Нацбанк сообщил, что будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен, включая валютные интервенции и учетные ставки. С 2020 года Национальный банк использует для интервенций валюту, получаемую страной от международных финансовых институтов в виде кредитов или грантов, выделяемых Грузии для преодоления последствий пандемии коронавируса. Инвестиции Год был положительным и в плане роста объема прямых иностранных инвестиций. Согласно данным статистики, объем прямых иностранных инвестиций в Грузию за три квартала 2022 года, по предварительной оценке, вырос на 101,7% по сравнению с январем-сентябрем 2021 года и составил около 1,7 миллиарда долларов. Основной причиной роста инвестиций называется увеличение акционерного капитала компаний и реинвестиций. Инвестиции в Грузию продолжают расти – новая статистика >>На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Испания, Великобритания, Турция, Китай, Нидерланды и США. Денежные переводы Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-ноябрь 2022 года вырос на 81% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 837,2 миллионов долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии. По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, которая несколько месяцев прошлого года уступала первенство Италии. По данным Нацбанка из России за отчетный период поступило 1 750,4 миллиона долларов – 45,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. На 470,8% больше, чем за отчетный период 2021 года. Восставший из пепла - туризм Важная составляющая грузинской экономики – туризм, наконец-то восстал из пепла и стал стремительно восстанавливаться. За 11 месяцев 2022 года Грузию посетило 4,8 миллиона международных путешественников, что на 185,5% больше, чем в январе-ноябре 2021 года. Показатели восстановлены на 55,9% по сравнению с периодом до пандемии. Доходы страны от туризма за десять месяцев 2022 года составили 2,8 миллиарда долларов, что почти в три раза больше аналогичных данных за 2021 год. Кроме того, доходы на 5,7% превысили показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников. Туризм в Грузии из-за пандемии пострадал сильнее, чем в других странах >>2019 год завершился для грузинского туризма рекордными успехами – страну посетило более 9,3 миллиона международных путешественников, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. С начала пандемии туризм в стране начал переживать стагнацию. В 2020 году доходы опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона. Для того, чтобы восстановить экономику и вернуть туристов в страну, Грузия начала постепенно снимать коронавирусные ограничения и открывать свои границы. С 1 февраля 2021 года открылись воздушные границы страны, а с 1 июня и сухопутные. Нацбанк: Грузия заработала на туристах более 3 миллиардов долларов >>Как результат, с 2021 года началось активное восстановление – в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов, что на 45,1% больше, чем в предыдущем году. По сравнению с допандемийным периодом данные восстановлены на 31%. Доходы Грузии от туризма в 2021 году составили 1,2 миллиарда долларов. Добиться роста туристов в стране частично удалось и благодаря хорошей пиар-компании. Национальная администрация туризма организовала 54 пресс-тура, благодаря которым более 480 представителей высокорейтинговых международных СМИ, блогеров и инфлюенсеров ознакомились с туристическим потенциалом Грузии и писали свои отзывы о стране для многомиллионной аудитории разных стран. Всемирная туристическая организация поддерживает инициативы Грузии >>Параллельно с пресс-турами Национальная администрация туризма принимала у себя международные туристические компании с целевых туристических рынков, планировала и реализовывала мероприятия в сотрудничестве с авиакомпаниями. В результате восьми ознакомительных туров 58 туроператоров ознакомились с туристическими направлениями, курортами и инфраструктурой Грузии. В рамках тура иностранные туроператоры встретились со своими грузинскими коллегами с целью сотрудничества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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