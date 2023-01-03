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Саакашвили хочет присутствовать на судебных процессах - адвокат
Саакашвили хочет присутствовать на судебных процессах - адвокат
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили желает физически присутствовать на судебных процессах, заявил адвокат третьего... 03.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-03T14:41+0400
2023-01-03T14:41+0400
2023-01-03T14:41+0400
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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили желает физически присутствовать на судебных процессах, заявил адвокат третьего президента Шалва Хачапуридзе. По его словам, состояние здоровья Саакашвили в течение последних дней резко ухудшилось. Хачапуридзе намерен запросить последние записи в истории болезни Саакашвили. "Мы потребуем, чтобы судебные процессы проходили в ежедневном режиме, в том числе хотя бы с 09:00 до 12 часов ночи", - отметил Хачапуридзе. Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили уже давно говорят, что он при смерти и требуют его освобождения, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. Чтобы доказать это они привлекли к делу американских экспертов, двоих из которых - токсиколога Дэвида Смита и эксперта в сфере судебной психиатрии Дэвида Голдсмита - уже допросили в суде. Оба заявили, что у Саакашвили прогрессирующая деменция, вызванная попаданием в его организм тяжелых металлов. Цель властей - полностью изолировать Саакашвили: реакция оппозиции на решение парламента>>Единственным выходом из положения Голдсмит и Смит назвали освобождение Саакашвили, чтобы он смог пройти лечение за рубежом, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения пациентов с проблемами головного мозга, вызванными загрязнением организма тяжелыми металлами. Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. По его словам, ведется дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти. В качестве доказательства Специальная пенитенциарная служба Минюста обнародовала видеозапись, на которой видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати. Соратники и сторонники Саакашвили обвинили министерство в незаконном обнародовании кадров личной жизни человека. Вопросом занялся инспектор по защите персональных данных. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, шалва хачапуридзе, михаил саакашвили, рати брегадзе, тбилиси, одесская область, украина, специальная пенитенциарная служба, тбилисский городской суд
новости, грузия, шалва хачапуридзе, михаил саакашвили, рати брегадзе, тбилиси, одесская область, украина, специальная пенитенциарная служба, тбилисский городской суд
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили желает физически присутствовать на судебных процессах, заявил адвокат третьего президента Шалва Хачапуридзе.
"У него есть желание физически присутствовать на судебных процессах, это мы обсудим. Помимо этого, мы примем решение по поводу вопросов очередности свидетелей. Скажу ему, что я думаю, как думаю",- заявил Хачапуридзе журналистам.
По его словам, состояние здоровья Саакашвили в течение последних дней резко ухудшилось. Хачапуридзе намерен запросить последние записи в истории болезни Саакашвили.
"Мы потребуем, чтобы судебные процессы проходили в ежедневном режиме, в том числе хотя бы с 09:00 до 12 часов ночи", - отметил Хачапуридзе.
Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили уже давно говорят, что он при смерти и требуют его освобождения, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. Чтобы доказать это они привлекли к делу американских экспертов, двоих из которых - токсиколога Дэвида Смита и эксперта в сфере судебной психиатрии Дэвида Голдсмита - уже допросили в суде.
Оба заявили, что у Саакашвили прогрессирующая деменция, вызванная попаданием в его организм тяжелых металлов.
Единственным выходом из положения Голдсмит и Смит назвали освобождение Саакашвили, чтобы он смог пройти лечение за рубежом, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения пациентов с проблемами головного мозга, вызванными загрязнением организма тяжелыми металлами.
Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. По его словам, ведется дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти.
В качестве доказательства Специальная пенитенциарная служба Минюста обнародовала видеозапись, на которой видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати.
Соратники и сторонники Саакашвили обвинили министерство в незаконном обнародовании кадров личной жизни человека. Вопросом занялся инспектор по защите персональных данных.
Арест и уголовные дела
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.