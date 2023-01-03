https://sputnik-georgia.ru/20230103/saakashvili-khochet-prisutstvovat-na-sudebnykh-protsessakh---advokat-273635471.html

Саакашвили хочет присутствовать на судебных процессах - адвокат

Саакашвили хочет присутствовать на судебных процессах - адвокат

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили желает физически присутствовать на судебных процессах, заявил адвокат третьего... 03.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-03T14:41+0400

2023-01-03T14:41+0400

2023-01-03T14:41+0400

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили желает физически присутствовать на судебных процессах, заявил адвокат третьего президента Шалва Хачапуридзе. По его словам, состояние здоровья Саакашвили в течение последних дней резко ухудшилось. Хачапуридзе намерен запросить последние записи в истории болезни Саакашвили. "Мы потребуем, чтобы судебные процессы проходили в ежедневном режиме, в том числе хотя бы с 09:00 до 12 часов ночи", - отметил Хачапуридзе. Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили уже давно говорят, что он при смерти и требуют его освобождения, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. Чтобы доказать это они привлекли к делу американских экспертов, двоих из которых - токсиколога Дэвида Смита и эксперта в сфере судебной психиатрии Дэвида Голдсмита - уже допросили в суде. Оба заявили, что у Саакашвили прогрессирующая деменция, вызванная попаданием в его организм тяжелых металлов. Цель властей - полностью изолировать Саакашвили: реакция оппозиции на решение парламента>>Единственным выходом из положения Голдсмит и Смит назвали освобождение Саакашвили, чтобы он смог пройти лечение за рубежом, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения пациентов с проблемами головного мозга, вызванными загрязнением организма тяжелыми металлами. Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. По его словам, ведется дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти. В качестве доказательства Специальная пенитенциарная служба Минюста обнародовала видеозапись, на которой видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати. Соратники и сторонники Саакашвили обвинили министерство в незаконном обнародовании кадров личной жизни человека. Вопросом занялся инспектор по защите персональных данных. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, шалва хачапуридзе, михаил саакашвили, рати брегадзе, тбилиси, одесская область, украина, специальная пенитенциарная служба, тбилисский городской суд