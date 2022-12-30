https://sputnik-georgia.ru/20221230/tsel-vlasti---polnostyu-izolirovat-saakashvili-pervaya-reaktsiya-na-reshenie-parlamenta-273576216.html

Цель власти - полностью изолировать Саакашвили: первая реакция на решение парламента

Цель власти - полностью изолировать Саакашвили: первая реакция на решение парламента

Решение по ограничению посещений экс-президента депутатами было принято по просьбе министерства юстиции страны 30.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-30T18:24+0400

2022-12-30T18:24+0400

2022-12-30T18:24+0400

грузия

политика

новости

михаил саакашвили

хатия деканоидзе

шалва хачапуридзе

специальная пенитенциарная служба

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 30 дек - Sputnik. Власти хотят оказать психологическое давление на экс-президента Грузии Михаила Саакашвили путем его изоляции, заявил его адвокат Шалва Хачапуридзе. В пятницу, 30 декабря, членам парламента Грузии приостановлено право на вход в пенитенциарное учреждение с целью посещения осужденного экс-президента Михаила Саакашвили без специального разрешения. О том, что власти хотят изолировать экс-президента Грузии заявила и руководитель оппозиционной фракции "Национальное движение" Хатия Деканоидзе. "На деле правительство собирается перевести Михаила Саакашвили в полную изоляцию. Вчера и позавчера к нему не пустили его детей, теперь запретили его посещать и депутатам парламента", - сказала Деканоидзе. Она также спросила, какую опасность представляют дети Саакашвили. Депутатам парламента Грузии ограничили посещение Саакашвили >>"Я хочу спросить у властей, какую опасность представляют для властей маленькие Алиска Саакашвили или Эдвард Саакашвили , которые едут навестить человека, находящегося в тяжелом состоянии, какую опасность можем представлять мы - соратники и друзья Михаила Саакашвили?!"- сказала Деканоидзе. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе 27 декабря поставил в известность главу парламента в связи с ужесточением мер безопасности со стороны Специальной пенитенциарной службы, в том числе посещений, с целью защиты безопасности и законных интересов Саакашвили. Глава Минюста обратился к Папуашвили с просьбой принять во внимание указанное обстоятельство во время принятия решения о выдаче разращения на членов парламента. Помилование Саакашвили будет аморальным шагом – Кобахидзе>>Врачи из экспертных групп настаивают на том, что нынешнее лечение не дает результатов и состояние здоровья Саакашвили ухудшается. В связи с этим они настаивают на необходимости отмены или отсрочки наказания, чтобы экс-президент смог пройти необходимое ему лечение за рубежом. Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. При этом он предупредил, что если не прекратится дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти, министерство обнародует видеозаписи из палаты экс-президента. Саакашвили отравлен или анализы в норме? Американский токсиколог дал показания >>Министр сдержал обещание. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры, на которых видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати. Соратники и сторонники Саакашвили обвинили министерство в незаконном обнародовании кадров личной жизни человека. Вопросом уже занялся инспектор по защите персональных данных. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, хатия деканоидзе, шалва хачапуридзе, специальная пенитенциарная служба, тбилисский городской суд