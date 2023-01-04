https://sputnik-georgia.ru/20230104/prokuratura-zainteresovalas-avariey-v-zugdidi-273656181.html

Прокуратура заинтересовалась аварией в Зугдиди

Прокуратура заинтересовалась аварией в Зугдиди

В аварии погибли двое пешеходов, по данным следствия, за рулем автомобиля сидел сотрудник департамента охранной полиции МВД 04.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-04T19:05+0400

2023-01-04T19:05+0400

2023-01-04T19:27+0400

генеральная прокуратура грузии

зугдиди

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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии начала расследование инцидента с наездом на пешеходов, в котором фигурирует младший инспектор департамента охранной полиции, говорится в сообщении ведомства.По данным следствия, именно сотрудник департамента охранной полиции находился за рулем легкового автомобиля, который сбил двух человек в городе Зугдиди (регион Самегрело – Земо Сванети).ДТП на западе Грузии: водитель легковушки сбил пешеходов >>Один из пешеходов скончался на месте, а второй оказался в клинике, сообщили в прокуратуре. По данным СМИ, обе жертвы ДТП - женщины, они возвращались домой после работы. Причину аварии установит экспертиза, уголовное дело ведется по статье "нарушение правил движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

зугдиди

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