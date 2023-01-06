https://sputnik-georgia.ru/20230106/chto-nelzya-delat-na-svyatki-primety-narodnogo-prazdnika-273705429.html

Что нельзя делать на Святки? Приметы народного праздника

Что нельзя делать на Святки? Приметы народного праздника

Святки – красивый народный праздник, который длиться 12 дней – от Рождества Христова до Крещения Господня 06.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-06T18:18+0400

2023-01-06T18:18+0400

2023-01-06T18:31+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

религиозный праздник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23445/91/234459199_0:0:3335:1876_1920x0_80_0_0_da0e74cf93d5a953f5e0788f11647b03.jpg

Со Святками связано много примет и запретов, которым люди следуют по сей день. Что нельзя делать на Святки, а также о приметах народного праздника, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя на Святки делать в доме уборку – это плохая примета, вместе с мусором можно вымести счастье и достаток. Заниматься рукоделием – шить, вышивать, штопать и вязать в праздничный период нельзя - по приметам, можно потерять зрение. Охотиться и ловить рыбу на Святки нельзя – нарушителю грозит беда. Нельзя во время народного праздника ругаться с родными и близкими – по приметам, можно навлечь неприятности на всю семью. На Святки нельзя жениться и даже объявлять помолвку – брак окажется неудачным. Нельзя в праздник брать в долг – это плохая примета, можно весь год провести в нужде. В тоже время на Святки нельзя отказывать в просьбах о помощи – есть примета, что все добрые дела, сделанные в праздник от чистого сердца, удваиваются и помогают искупить собственные грехи. Приметы народного праздника Со Святками связанно много примет, например, чтобы год был удачным, все старались вести себя в рождественскую ночь за столом сдержано и как можно меньше разговаривать. Плохая примета сажать незамужних и неженатых молодых людей на угол стола - считалось, что они никогда свою семью не создадут. Снег в Рождество Христово – хорошая примета, указывающая, что год будет урожайным, а благосостояние семьи будет расти. А если мороз и холод - в семье ожидается любовь, гармония и взаимопонимание. Год будет счастливым, если в Старый Новый год каша получится вкусной и рассыпчатой, а если она подгорала – быстро выбрасывали, чтобы избежать в семье беды. В Старый Новый год взаймы давать – плохая примета, можно весь год провести в долгах. Хорошая примета – влажная и пасмурная погода на Крещение, она предвещает обильный урожай. Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20230106/svyatki-2023-traditsii-i-obychai-narodnogo-prazdnika-273697345.html

https://sputnik-georgia.ru/20230106/gadaniya-na-svyatki-i-staryy-novyy-god-2023-na-buduschee-suzhenogo-i-detey-273699317.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия , календарь религиозных праздников, религиозный праздник