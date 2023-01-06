https://sputnik-georgia.ru/20230106/dva-sotrudnika-mvd-zaderzhany-v-gruzii-273700092.html

Два сотрудника МВД задержаны в Грузии

Два сотрудника МВД задержаны в Грузии

По решению суда, оба обвиняемых будут ждать приговора в тюрьме 06.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-06T14:34+0400

2023-01-06T14:34+0400

2023-01-06T14:34+0400

грузия

новости

происшествия

специальная следственная служба

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ТБИЛИСИ, 6 янв – Sputnik. В результате следственно-процессуальных действий, проведенных в регионах Имерети и Кахети, задержаны двое сотрудников Департамента охранной полиции МВД, говорится в сообщении Специальной следственной службы. По информации ведомства, сотрудник Имерети-Гурийского отделения Департамента охранной полиции, 26 декабря 2022 года бытовой почве нанес словесные и физические оскорбления своему несовершеннолетнему ребенку в присутствии второго несовершеннолетнего ребенка. Также обвиняемый угрожал убить жену и ребенка с применением оружия. Обвиняемый был задержан на основании обращения потерпевшего в Специальную следственную службу. За время работы Специальная следственная служба возбудила 378 уголовных дел >>Прокуратура Грузии предъявила ему обвинения по статьям "Семейное насилие в отношении заведомо несовершеннолетнего, в присутствии несовершеннолетнего в отношении члена его же семьи", а также "угроза в отношении несовершеннолетнего, совершенная неоднократно", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от одного до трех лет. Кроме того, сотрудники Специальной следственной службы задержали младшего инспектора Департамента охранной полиции 3 января 2023 года. Шантаж интимными кадрами и вымогательство – в Грузии уличены 7 человек >>Следствие установило, что, находясь в гостях в селе Чиаури Лагодехского муниципалитета 2 января, обвиняемый в результате словесной перепалки тяжело ранил в живот другого гостя. Мужчине предъявили обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", которое предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от четырех до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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