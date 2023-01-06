Посол Грузии во Франции прокомментировал ситуацию вокруг поместья Левиль
16:27 06.01.2023 (обновлено: 17:25 06.01.2023)
© Courtesy of Gotcha JavakhishviliПоместье Левиль
© Courtesy of Gotcha Javakhishvili
Работу с документами в поместье провели множество историков, исследователей, докторантов, студентов и библиотекарей, отметил посол
ТБИЛИСИ, 6 янв – Sputnik. Документов исторической важности не осталось на чердаке шато Левиль, заявил посол Грузии во Франции Гоча Джавахишвили.
Фото и видео из Левиля сделали и распространили пользователи соцсети Вахтанг и Тамар Барамашвили. На них видны запыленные и испорченные водой документы, книги, журналы, часть из которых лежит на полках, а другая – на полу. Все это, по словам Вахтанга, было снято в библиотеке поместья. Он выразил негодование в связи с тем, что за шесть лет, с тех пор как поместье передали Грузии, ничего существенного не было сделано.
"То, что видно на кадрах, возмутительно пыльный и запущенный. Это чердак здания шато, где, с полной ответственностью заявляю, что не осталось ни одного документа исторической важности", – написал Джавахишвили на своей странице в соцсети.
Как уверяет дипломат, на чердаке провели работу множество историков, исследователей, докторантов, студентов, и библиотекарей. Все важные и ценные книги перенесли в библиотеку, также много партий книг отправили в Тбилиси.
В своем посте, Джавахишвили согласился, что шато Левиля (здание построенное в XVII-XVIII веках) в очень плохом состоянии, но отметил кропотливую работу, которую пришлось провести для начала ремонтно-восстановительных работ.
По его словам, когда в конце сентября 2016 года уже аварийное здание поместья передавалось Грузии после сложных и длительных переговоров, технической документации не было. Грузии пришлось за свой счет подготавливать все документы, в условиях французских бюрократических административных процедур и сроков.
"Только на внесение изменений в генеральный план Левиля ушло почти два года. Потому что муниципалитет Левиль объявил всю территорию поместья запретной зоной, и мы не могли начать ремонт без этого важного документа", - пояснил Джавахишвили.
© Courtesy of Gotcha JavakhishviliБиблиотека Поместья Левиль
Библиотека Поместья Левиль
© Courtesy of Gotcha Javakhishvili
Кроме того, работам помешала пандемия коронавируса, из-за чего почти на полтора года ремонтные работы были приостановлены.
По его словам, сейчас, когда в деле восстановления Левиля появилась динамика, и реально начинается ремонт поместья и шато, одна только демонстрация захламленного чердака, а не библиотеки, как уверяет автор видео, искажает общую объективную картину.
© Courtesy of Gotcha JavakhishviliПарк Поместья Левиль
Парк Поместья Левиль
© Courtesy of Gotcha Javakhishvili
Джавахишвили рассказал, что библиотека обустроена с задней стороны шато, и все ценные книги, благодаря долгой работе сотрудников Национальной библиотеки, разложены на специально приобретенных полках в нормальных условиях, рассортированы по каталогизации, тематически, по языкам и авторам.
Команда Национальной библиотеки оцифровала все важные документы из истории Левиля и политической эмиграции, и они доступны для всех желающих.
Также, Джавахишвили ответил и на претензии Барамашвили (автор видео, прим.) к приоритетам по реставрации поместья. Барамашвили уверяет, что главное здание рушится и работы не должны начинаться с ухода за газоном.
Джавахишвили опубликовал несколько фотографий, подтверждающих, что не везде в поместье такая плачевная ситуация как на чердаке.
"Чего стоит только то, что совершенно непроходимый парк, превратившийся в джунгли, был расчищен, расширен по заданному специалистами плану и разбит на аллеи - вам понравится гулять", написал дипломат.
© Courtesy of Gotcha JavakhishviliПарк Поместья Левиль
Парк Поместья Левиль
© Courtesy of Gotcha Javakhishvili
Грузинское поместье Левиль расположено на территории площадью около 4 гектаров. Там находятся семь зданий, четырем из которых несколько веков. Все эти здания десятилетиями находилась в запущенном состоянии из-за отсутствия жильцов и средств.
История Левильской грузинской усадьбы начинается с 1921 года. Тогда после прихода к власти большевиков правительство Первой демократической республики покинуло Грузию и нашло убежище во Франции.
© Courtesy of Gotcha JavakhishviliПоместье Левиль
Поместье Левиль
© Courtesy of Gotcha Javakhishvili
В марте 1921 года грузинское правительство в изгнании во главе с его председателем Ноэ Жордания осело в Париже. А вскоре ими была приобретена маленькая усадьба в Левиле, которая должна была стать убежищем грузинским политическим беженцам.
В поместье Левиль, огороженном старинной оградой, стоит двухэтажный дом в стиле Людовика XIII, аллея из вековых лип, сад и огород. На первом этаже шато находится большой салон, стены которого украшают портреты известных политических и государственных деятелей первой Грузинской демократической республики. Здесь же хранится оригинал Акта независимости Грузии от 26 мая 1918 года.