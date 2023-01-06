https://sputnik-georgia.ru/20230106/posol-gruzii-vo-frantsii-prokommentiroval-situatsiyu-vokrug-pomestya-levil-273703597.html

Посол Грузии во Франции прокомментировал ситуацию вокруг поместья Левиль

Посол Грузии во Франции прокомментировал ситуацию вокруг поместья Левиль

Работу с документами в поместье провели множество историков, исследователей, докторантов, студентов и библиотекарей, отметил посол 06.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-06T16:27+0400

2023-01-06T16:27+0400

2023-01-06T17:25+0400

грузия

новости

франция

поместье левиль

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/06/273702761_0:65:2001:1190_1920x0_80_0_0_2a6e9a95c5015bffb5c655a495335d24.jpg

ТБИЛИСИ, 6 янв – Sputnik. Документов исторической важности не осталось на чердаке шато Левиль, заявил посол Грузии во Франции Гоча Джавахишвили. Фото и видео из Левиля сделали и распространили пользователи соцсети Вахтанг и Тамар Барамашвили. На них видны запыленные и испорченные водой документы, книги, журналы, часть из которых лежит на полках, а другая – на полу. Все это, по словам Вахтанга, было снято в библиотеке поместья. Он выразил негодование в связи с тем, что за шесть лет, с тех пор как поместье передали Грузии, ничего существенного не было сделано. Как уверяет дипломат, на чердаке провели работу множество историков, исследователей, докторантов, студентов, и библиотекарей. Все важные и ценные книги перенесли в библиотеку, также много партий книг отправили в Тбилиси. В своем посте, Джавахишвили согласился, что шато Левиля (здание построенное в XVII-XVIII веках) в очень плохом состоянии, но отметил кропотливую работу, которую пришлось провести для начала ремонтно-восстановительных работ. Что происходит в поместье Левиль? Ответ Совета правления >>По его словам, когда в конце сентября 2016 года уже аварийное здание поместья передавалось Грузии после сложных и длительных переговоров, технической документации не было. Грузии пришлось за свой счет подготавливать все документы, в условиях французских бюрократических административных процедур и сроков. "Только на внесение изменений в генеральный план Левиля ушло почти два года. Потому что муниципалитет Левиль объявил всю территорию поместья запретной зоной, и мы не могли начать ремонт без этого важного документа", - пояснил Джавахишвили. Кроме того, работам помешала пандемия коронавируса, из-за чего почти на полтора года ремонтные работы были приостановлены. По его словам, сейчас, когда в деле восстановления Левиля появилась динамика, и реально начинается ремонт поместья и шато, одна только демонстрация захламленного чердака, а не библиотеки, как уверяет автор видео, искажает общую объективную картину. Джавахишвили рассказал, что библиотека обустроена с задней стороны шато, и все ценные книги, благодаря долгой работе сотрудников Национальной библиотеки, разложены на специально приобретенных полках в нормальных условиях, рассортированы по каталогизации, тематически, по языкам и авторам. Команда Национальной библиотеки оцифровала все важные документы из истории Левиля и политической эмиграции, и они доступны для всех желающих. Также, Джавахишвили ответил и на претензии Барамашвили (автор видео, прим.) к приоритетам по реставрации поместья. Барамашвили уверяет, что главное здание рушится и работы не должны начинаться с ухода за газоном. Минкультуры Грузии отчиталось о состоянии поместья Левиль во Франции>>Джавахишвили опубликовал несколько фотографий, подтверждающих, что не везде в поместье такая плачевная ситуация как на чердаке. "Чего стоит только то, что совершенно непроходимый парк, превратившийся в джунгли, был расчищен, расширен по заданному специалистами плану и разбит на аллеи - вам понравится гулять", написал дипломат. Грузинское поместье Левиль расположено на территории площадью около 4 гектаров. Там находятся семь зданий, четырем из которых несколько веков. Все эти здания десятилетиями находилась в запущенном состоянии из-за отсутствия жильцов и средств. История Левильской грузинской усадьбы начинается с 1921 года. Тогда после прихода к власти большевиков правительство Первой демократической республики покинуло Грузию и нашло убежище во Франции. В марте 1921 года грузинское правительство в изгнании во главе с его председателем Ноэ Жордания осело в Париже. А вскоре ими была приобретена маленькая усадьба в Левиле, которая должна была стать убежищем грузинским политическим беженцам. В поместье Левиль, огороженном старинной оградой, стоит двухэтажный дом в стиле Людовика XIII, аллея из вековых лип, сад и огород. На первом этаже шато находится большой салон, стены которого украшают портреты известных политических и государственных деятелей первой Грузинской демократической республики. Здесь же хранится оригинал Акта независимости Грузии от 26 мая 1918 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

франция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, франция, поместье левиль, общество