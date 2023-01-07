https://sputnik-georgia.ru/20230107/v-gruzii-prazdnuyut-rozhdestvo-khristovo-273712688.html
В Грузии празднуют Рождество Христово
В Грузии празднуют Рождество Христово
Ежегодное рождественское шествие "Алило" пройдет от площади Первой республики к кафедральному собору Самеба 07.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-07T09:01+0400
2023-01-07T09:01+0400
2023-01-07T10:40+0400
грузия
новости
общество
рождество христово
шествие "алило"
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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Православные Грузии в субботу празднуют один из самых больших христианских праздников – Рождество Христово.В ночь Рождества Христова с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения.Рождество – один из любимых праздников в Грузии. В этот день в городах Грузии проходит торжественное шествие "Алило".Православное Рождество Христово 2023: обычаи, традиции, молитвы >>Ежегодное рождественское шествие "Алило" начнется в субботу в 14:00. Участники шествия в Тбилиси пройдут от площади Первой республики через проспект Руставели, площадь Свободы и мост Бараташвили к кафедральному собору Самеба.История шествия "Алило" насчитывает уже 15 столетий. Главная цель шествия – благотворительность. Жители Тбилиси передают участникам шествия подарки и пожертвования, которые в последующие дни распределяются среди неимущих, детей-сирот и отправляются в дома престарелых.Центральные улицы Тбилиси будут временно перекрыты на Рождество >>Тбилисская мэрия выделит для патриархии Грузии автобусы для организации "Алило". Существенные изменения в движении транспорта в связи проведением рождественского шествия "Алило" не планируются, но движение в центре Тбилиси будет ограничено в течение нескольких часов.Дороги откроются сразу после того, как пройдет шествие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, рождество христово, шествие "алило"
грузия, новости, общество, рождество христово, шествие "алило"
В Грузии празднуют Рождество Христово
09:01 07.01.2023 (обновлено: 10:40 07.01.2023)
Ежегодное рождественское шествие "Алило" пройдет от площади Первой республики к кафедральному собору Самеба
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Православные Грузии в субботу празднуют один из самых больших христианских праздников – Рождество Христово.
В ночь Рождества Христова с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения.
Рождество – один из любимых праздников в Грузии. В этот день в городах Грузии проходит торжественное шествие "Алило".
Ежегодное рождественское шествие "Алило" начнется в субботу в 14:00. Участники шествия в Тбилиси пройдут от площади Первой республики через проспект Руставели, площадь Свободы и мост Бараташвили к кафедральному собору Самеба.
История шествия "Алило" насчитывает уже 15 столетий. Главная цель шествия – благотворительность. Жители Тбилиси передают участникам шествия подарки и пожертвования, которые в последующие дни распределяются среди неимущих, детей-сирот и отправляются в дома престарелых.
Тбилисская мэрия выделит для патриархии Грузии автобусы для организации "Алило". Существенные изменения в движении транспорта в связи проведением рождественского шествия "Алило" не планируются, но движение в центре Тбилиси будет ограничено в течение нескольких часов.
Дороги откроются сразу после того, как пройдет шествие.