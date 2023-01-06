https://sputnik-georgia.ru/20230106/tsentralnye-ulitsy-tbilisi-budut-vremenno-perekryty-na-rozhdestvo-273711552.html

Центральные улицы Тбилиси будут временно перекрыты на Рождество

Центральные улицы Тбилиси будут временно перекрыты на Рождество

С 12:00 по тбилисскому времени движение транспорта будет временно ограниченно на территории, прилегающей к площади Первой Республики 06.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-06T22:51+0400

2023-01-06T22:51+0400

2023-01-06T22:51+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

рождество христово

мэрия тбилиси

шествие "алило"

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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Центральные улицы Тбилиси в связи с рождественским шествием "Алило" 7 января перекроют дороги, говорится в сообщении пресс-службы мэрии столицы. По данным ведомства, с 12:00 по тбилисскому времени, когда начнется праздничное шествие, движение транспорта будет временно ограниченно на территории, прилегающей к площади Первой Республики. Транспортные средства смогут попасть с улицы Костава на улицы Ахвледиани и Киачели через улицы Вашловани и Экаладзе. Православное Рождество Христово 2023: обычаи, традиции, молитвы >>Автомобили, движущийся с улицы Табукашвили в направлении улицы Костава вместо площади Республики смогут передвигаться на проспекте Руставели. Повернуть у оливкового дерева можно будет только через проспект Руставели. В течение шествия "Алило" передвигаться с площади Первой республики в направлении площади Свободы можно будет с помощью улиц Леонидзе, Ингороква, Александре Чавчавадзе, Грибоедова, Бараташвили и Табукашвили. А с проспекта Меликишвили водители смогут попасть на улицы Барнова, Гогебашвили, Макашвили и Какабадзе через улицы Джанашиа, Тархнишвили, Човелидзе и Зандукели. Попасть на территорию проспекта Руставели в направлении проспекта Меликишвили можно будет через улицы Грибоедова, Макашвили, Барнова, Зандукели и Шанидзе. Приметы на Рождество Христово 2023: что нельзя делать в праздник? >>Из-за шествия "Алило" движение будет ограничено с улиц Коте Апхази и Шалвы Дадиани в направлении площади Свободы. Водители смогут передвигаться до пандуса у моста Бараташвили и со стороны проспекта Руставели, на дорожном участке до улицы Чантурия. На проспекте Руставели движение будет допущено до улицы Чантурия, а в направлении проспекта Руставели движение будет запрещено с улиц Леси-Украинки, Джорджадзе, 9 Апреля, Пурцеладзе и Гудиашвили. С площади Свободы движение продолжится в направлении Кафедрального соборы Святой Троицы – Самеба. В это время поочередно будут перекрыты мост Бараташвили, подъем Бараташвили и площадь Авлабари. Во время закрытия улицы Бараташвили автомобили смогут передвигаться в направлении площади Свободы через правую набережную Куры и улицу Коте Апхази. Во время закрытия автомобильной дороги на площади Авлабари, с проспекта царицы Кетеван автомобили будут передвигаться через улицы Бочорма и Иалбузи с помощью левой набережной Куры, а транспортные средства, направляющиеся к проспекту царицы Кетеван, после поворота на улице Бараташвили через мост Бараташвили направятся к левой набережной Куры, далее свяжутся улицами Иалбузи и Бочорма с проспектом царицы Кетеван и площадью Свободы. Что касается общественного транспорта, то из-за ограничений передвижения на площади Республики автобус №308 свяжется с улицей Бараташвил через правую набережную Куры. Автобус №359 повернет направо с улицы Джавахишвили, затем продолжит движение в направлении улицы Костава и с проспекта Меликишвили будет передвигаться по установленной схеме. Тот общественный транспорт, который передвигается с проспекта Меликишвили, повернет у оливкового дерева и через улицу Джавахишвили, свяжется сначала с правой набережной Куры, а затем с улицей Бараташвили. Как в Грузии отдыхают на Новый год и Рождество 2023? Календарь выходных >>Для автобусов, которые передвигаются в направлении Коджори, вместо улицы Бараташвили последняя остановка будет на улице Амаглеба, 11, после чего будут передвигаться по установленной схеме. Во время ограничения движения на площади Авлабари, общественный транспорт будет передвигаться через улицы Бочорма и Иалбуза, после чего свяжутся с правой набережной Куры и улицей Бараташвили. Движение транспорта полностью восстановится после завершения шествия "Алило". История шествия "Алило" насчитывает уже 15 столетий. Главной его целью является благотворительность – жители Тбилиси передают участникам шествия подарки и делают денежные пожертвования, которые в последующие дни распределяют среди неимущих, детей-сирот и отправляют в дома престарелых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, рождество христово, мэрия тбилиси, шествие "алило"