https://sputnik-georgia.ru/20230105/direktor-vivamedi-saakashvili-ne-mozhet-pokinut-kliniku-na-vremya-273678721.html

Директор "Вивамеди": Саакашвили не может покинуть клинику на время

Директор "Вивамеди": Саакашвили не может покинуть клинику на время

Адвокат Саакашвили заявил, что он хочет присутствовать в зале суда на заседаниях по вопросу отмены наказания 05.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-05T18:32+0400

2023-01-05T18:32+0400

2023-01-05T19:55+0400

михаил саакашвили

шалва хачапуридзе

грузия

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 5 янв – Sputnik. Врачи клиники "Вивамеди", где проходит лечение осужденный экс-президент Грузии Михаила Сааакашвили, не могут дать рекомендацию о его очном присутствии на судебных заседаниях в связи с состоянием здоровья, заявила директор медучреждения Нино Надирадзе.Ранее адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе заявил, что Саакашвили, который с 12 мая находится в клинике, хочет присутствовать за судебных заседаниях по вопросу отмены или отсрочки наказания по состоянию здоровья. Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. При этом директор клиники "Вивамеди" назвала нелогичным заявление адвоката."Ранее, когда клинику просили дать рекомендацию для его участия в судебном заседании, здесь собралась целая "армия", которая заявляла, чтобы мы не смели давать рекомендацию, и это тогда, когда ему было намного лучше", – сказала Надирадзе.Она подчеркнула, что до тех пор, пока пациент находится в клинике, он не может получить рекомендацию об очном участии в судебных заседаниях.Следующее судебное заседание по вопросу отмены или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья состоится 9 января. Чтобы подкрепить свою позицию ни привлекли к делу американских экспертов, двоих из которых - токсиколога Дэвида Смита и эксперта в сфере судебной психиатрии Дэвида Голдсмита - уже допросили в суде.Цель властей - полностью изолировать Саакашвили: реакция оппозиции на решение парламента>>Оба заявили, что у Саакашвили прогрессирующая деменция, вызванная попаданием в его организм тяжелых металлов.Единственным выходом из положения Голдсмит и Смит назвали освобождение Саакашвили, чтобы он смог пройти лечение за рубежом, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения пациентов с проблемами головного мозга, вызванными загрязнением организма тяжелыми металлами.Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. По его словам, ведется дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти.Саакашвили отравлен или анализы в норме? Американский токсиколог дал показания >>В качестве доказательства Специальная пенитенциарная служба Минюста обнародовала видеозапись, на которой видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати.Соратники и сторонники Саакашвили обвинили министерство в незаконном обнародовании кадров личной жизни человека. Вопросом занялся инспектор по защите персональных данных.Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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михаил саакашвили, шалва хачапуридзе, грузия, тбилисский городской суд