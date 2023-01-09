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https://sputnik-georgia.ru/20230109/chto-za-prazdnik-staryy-novyy-god-i-kogda-ego-otmechayut-v-2023-273776595.html
Что за праздник Старый Новый год и когда его отмечают в 2023?
Что за праздник Старый Новый год и когда его отмечают в 2023?
Старый Новый год во многих странах мира, в том числе и бывшего Союза, ежегодно отмечают в ночь с 13 на 14 января 09.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-09T20:48+0400
2023-01-09T20:48+0400
справки
старый новый год
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Многие поколения на протяжении столетия отмечают Старый Новый год, при этом не задумываясь о происхождении праздника и о его сути. Что за праздник Старый Новый год и когда его отмечают в 2023 году, читайте в Sputnik Грузия. Старый Новый год Старый Новый год – неофициальный праздник, возникший в результате смены летоисчисления. Почти все европейские государства перешли на григорианское летоисчисление или "новый стиль" еще в XVIII веке, удалив из календаря несколько "лишних" дней. К ХХ веку календарь России отставал от Европы на 13 суток. Чтобы сократить этот разрыв, Совет народных комиссаров в 1918-м декретом осуществил переход на новый стиль, в результате чего сразу после 31 января наступило 14 февраля, а 14 января - оказалось Старым Новым годом. Православная церковь не перешла на новый стиль, следовательно все церковные праздники отмечают по юлианскому календарю или старому стилю. Многие верующие отмечают наступление года в Старый Новый год, так как современный выпадает на рождественский пост. Старый Новый год в настоящее время отмечают в ночь с 13 на 14 января, так как расхождение между новым и старым летоисчислением в XX XXI веках составляет 13 дней. Однако разница между юлианским и григорианским календарями постепенно увеличивается и с 1 марта 2100 года несоответствие составит 14 дней, следовательно через 77 лет отмечать Старый Новый год будут на день позже. Материал подготовлен на основе открытых источников
https://sputnik-georgia.ru/20230106/gadaniya-na-svyatki-i-staryy-novyy-god-2023-na-buduschee-suzhenogo-i-detey-273699317.html
https://sputnik-georgia.ru/20220114/staryy-novyy-god-v-gruzii-kuda-poyti-v-tbilisi-14-16-yanvarya-263583221.html
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справки , старый новый год
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Что за праздник Старый Новый год и когда его отмечают в 2023?

20:48 09.01.2023
© photo: Sputnik / Svetlana Shevchenko / Перейти в фотобанкНовогоднее украшение ГУМа
Новогоднее украшение ГУМа - Sputnik Грузия, 1920, 09.01.2023
© photo: Sputnik / Svetlana Shevchenko
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Старый Новый год во многих странах мира, в том числе и бывшего Союза, ежегодно отмечают в ночь с 13 на 14 января
Многие поколения на протяжении столетия отмечают Старый Новый год, при этом не задумываясь о происхождении праздника и о его сути.
Что за праздник Старый Новый год и когда его отмечают в 2023 году, читайте в Sputnik Грузия.

Старый Новый год

Старый Новый год – неофициальный праздник, возникший в результате смены летоисчисления.
Почти все европейские государства перешли на григорианское летоисчисление или "новый стиль" еще в XVIII веке, удалив из календаря несколько "лишних" дней. К ХХ веку календарь России отставал от Европы на 13 суток.
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Чтобы сократить этот разрыв, Совет народных комиссаров в 1918-м декретом осуществил переход на новый стиль, в результате чего сразу после 31 января наступило 14 февраля, а 14 января - оказалось Старым Новым годом.
Православная церковь не перешла на новый стиль, следовательно все церковные праздники отмечают по юлианскому календарю или старому стилю.
Многие верующие отмечают наступление года в Старый Новый год, так как современный выпадает на рождественский пост.
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14 января 2022, 12:01
Старый Новый год в настоящее время отмечают в ночь с 13 на 14 января, так как расхождение между новым и старым летоисчислением в XX XXI веках составляет 13 дней.
Однако разница между юлианским и григорианским календарями постепенно увеличивается и с 1 марта 2100 года несоответствие составит 14 дней, следовательно через 77 лет отмечать Старый Новый год будут на день позже.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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