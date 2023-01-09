https://sputnik-georgia.ru/20230109/chto-za-prazdnik-staryy-novyy-god-i-kogda-ego-otmechayut-v-2023-273776595.html

Что за праздник Старый Новый год и когда его отмечают в 2023?

Что за праздник Старый Новый год и когда его отмечают в 2023?

Старый Новый год во многих странах мира, в том числе и бывшего Союза, ежегодно отмечают в ночь с 13 на 14 января 09.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-09T20:48+0400

2023-01-09T20:48+0400

2023-01-09T20:48+0400

справки

старый новый год

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Многие поколения на протяжении столетия отмечают Старый Новый год, при этом не задумываясь о происхождении праздника и о его сути. Что за праздник Старый Новый год и когда его отмечают в 2023 году, читайте в Sputnik Грузия. Старый Новый год Старый Новый год – неофициальный праздник, возникший в результате смены летоисчисления. Почти все европейские государства перешли на григорианское летоисчисление или "новый стиль" еще в XVIII веке, удалив из календаря несколько "лишних" дней. К ХХ веку календарь России отставал от Европы на 13 суток. Чтобы сократить этот разрыв, Совет народных комиссаров в 1918-м декретом осуществил переход на новый стиль, в результате чего сразу после 31 января наступило 14 февраля, а 14 января - оказалось Старым Новым годом. Православная церковь не перешла на новый стиль, следовательно все церковные праздники отмечают по юлианскому календарю или старому стилю. Многие верующие отмечают наступление года в Старый Новый год, так как современный выпадает на рождественский пост. Старый Новый год в настоящее время отмечают в ночь с 13 на 14 января, так как расхождение между новым и старым летоисчислением в XX XXI веках составляет 13 дней. Однако разница между юлианским и григорианским календарями постепенно увеличивается и с 1 марта 2100 года несоответствие составит 14 дней, следовательно через 77 лет отмечать Старый Новый год будут на день позже. Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20230106/gadaniya-na-svyatki-i-staryy-novyy-god-2023-na-buduschee-suzhenogo-i-detey-273699317.html

https://sputnik-georgia.ru/20220114/staryy-novyy-god-v-gruzii-kuda-poyti-v-tbilisi-14-16-yanvarya-263583221.html

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