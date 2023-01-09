https://sputnik-georgia.ru/20230109/gruzinskiy-basketbolist-provel-blestyaschiy-match-v-chempionate-ispanii-273767383.html

Грузинский баскетболист провел блестящий матч в чемпионате Испании

Грузинский баскетболист провел блестящий матч в чемпионате Испании

На счету Шермадини 25 очков, семь подборов, две передачи, два перехвата и один блок менее чем за 30 минут игры 09.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Ветеран баскетбольной сборной Грузии и иcпанского "Тенерифе" Георгий Шермадини был признан самым ценным игроком мачта чемпионата Испании (АКБ) против "Уникаха". На счету Шермадини 25 очков, семь подборов, две передачи, два перехвата и один блок менее чем за 30 минут игры. С таким результатом он единогласно стал обладателем титула MVP - Most Valuable Player. В итоге "Тенерифе" одолел "Уникаху" - 91:84. Сборная Грузии по баскетболу проиграла сборной Италии в напряженном матче >>На сегодня "Тенерифе" находится на четвертом месте в таблице чемпионата с 22 очками. На первом месте "Реал", на втором - "Барселона", которые опережают клуб Георгия Шермадини на два очка. В следующем туре, 14 января, "Тенерифе" сыграет в гостях с "Сарагосой".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, спорт, георгий шермадини, испания, баскетбол