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Грузинский баскетболист провел блестящий матч в чемпионате Испании
Грузинский баскетболист провел блестящий матч в чемпионате Испании
На счету Шермадини 25 очков, семь подборов, две передачи, два перехвата и один блок менее чем за 30 минут игры 09.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-09T16:13+0400
2023-01-09T16:13+0400
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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Ветеран баскетбольной сборной Грузии и иcпанского "Тенерифе" Георгий Шермадини был признан самым ценным игроком мачта чемпионата Испании (АКБ) против "Уникаха". На счету Шермадини 25 очков, семь подборов, две передачи, два перехвата и один блок менее чем за 30 минут игры. С таким результатом он единогласно стал обладателем титула MVP - Most Valuable Player. В итоге "Тенерифе" одолел "Уникаху" - 91:84. Сборная Грузии по баскетболу проиграла сборной Италии в напряженном матче >>На сегодня "Тенерифе" находится на четвертом месте в таблице чемпионата с 22 очками. На первом месте "Реал", на втором - "Барселона", которые опережают клуб Георгия Шермадини на два очка. В следующем туре, 14 января, "Тенерифе" сыграет в гостях с "Сарагосой".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, спорт, георгий шермадини, испания, баскетбол
Грузинский баскетболист провел блестящий матч в чемпионате Испании
16:13 09.01.2023 (обновлено: 16:45 09.01.2023)
На счету Шермадини 25 очков, семь подборов, две передачи, два перехвата и один блок менее чем за 30 минут игры
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Ветеран баскетбольной сборной Грузии и иcпанского "Тенерифе" Георгий Шермадини был признан самым ценным игроком мачта чемпионата Испании (АКБ) против "Уникаха".
На счету Шермадини 25 очков, семь подборов, две передачи, два перехвата и один блок менее чем за 30 минут игры.
С таким результатом он единогласно стал обладателем титула MVP - Most Valuable Player. В итоге "Тенерифе" одолел "Уникаху" - 91:84.
На сегодня "Тенерифе" находится на четвертом месте в таблице чемпионата с 22 очками. На первом месте "Реал", на втором - "Барселона", которые опережают клуб Георгия Шермадини на два очка.
В следующем туре, 14 января, "Тенерифе" сыграет в гостях с "Сарагосой".