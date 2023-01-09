https://sputnik-georgia.ru/20230109/tekuschiy-schet-platezhnogo-balansa-gruzii-profitsitnyy-vpervye-s-2018-goda-273749007.html

Текущий счет платежного баланса Грузии профицитный впервые с 2018 года

Текущий счет платежного баланса Грузии профицитный впервые с 2018 года

Профицит текущего счета за третий квартал 2022 года составил 5,9% от квартального ВВП 09.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-09T07:01+0400

2023-01-09T07:01+0400

2023-01-09T08:01+0400

грузия

новости

экономика

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264701396_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_aa5554382eec76045d64fefb0714a6bd.jpg

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Профицит текущего счета платежного баланса Грузии за третий квартал 2022 года составил 400,2 миллиона долларов, что на 49% меньше показателей за апрель-июня 2021 года, говорится в материалах Национального банка Грузии.Впервые профицит текущего счета платежного баланса страны был зафиксирован в третьем квартале 2018 года. В формировании счета текущих операций отрицательный вклад имеют дефицит внешней торговли товарами и счет доходов, а торговля услугами и текущие трансферты имеют положительное влияние.Согласно данным Нацбанка, профицит текущего счета во втором квартале составил 5,9% от квартального ВВП.Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия >>Наиболее дефицитным компонентом текущего счета является торговля товарами, отрицательное сальдо которой за третий квартал составило 1,2 миллиарда долларов, что на 15,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом экспорт товаров увеличился на 50,8% в годовом исчислении, а импорт увеличился на 36,3%.Экспорт туристических услуг частично возобновился во втором квартале 2021 года. Эта положительная тенденция продолжилась и в следующих кварталах, достигнув 1,4 миллиарда долларов в третьем квартале 2022 года, что превышает показатель соответствующего периода 2019 года на 22,3%.Баланс доходов отрицательный и составляет 508,4 миллиона долларов. Положительная чистая оплата труда увеличилась на 46,7%, а отрицательный чистый инвестиционный доход увеличился на 40%.Инвестиции в Грузию продолжают расти – новая статистика >>Традиционно положительной составляющей счета текущих операций являются текущие трансферты, кредит которых вырос на 55,6% в годовом исчислении до 947 миллионов долларов в третьем квартале 2022 года. Чистые трансферты частного сектора за этот период увеличились на 60,2%.Чистые прямые иностранные инвестиции в третьем квартале составили 687,2 миллиона долларов или 10,1% квартального ВВП.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"