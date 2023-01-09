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Текущий счет платежного баланса Грузии профицитный впервые с 2018 года
Текущий счет платежного баланса Грузии профицитный впервые с 2018 года
Профицит текущего счета за третий квартал 2022 года составил 5,9% от квартального ВВП 09.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-09T07:01+0400
2023-01-09T08:01+0400
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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Профицит текущего счета платежного баланса Грузии за третий квартал 2022 года составил 400,2 миллиона долларов, что на 49% меньше показателей за апрель-июня 2021 года, говорится в материалах Национального банка Грузии.Впервые профицит текущего счета платежного баланса страны был зафиксирован в третьем квартале 2018 года. В формировании счета текущих операций отрицательный вклад имеют дефицит внешней торговли товарами и счет доходов, а торговля услугами и текущие трансферты имеют положительное влияние.Согласно данным Нацбанка, профицит текущего счета во втором квартале составил 5,9% от квартального ВВП.Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия &gt;&gt;Наиболее дефицитным компонентом текущего счета является торговля товарами, отрицательное сальдо которой за третий квартал составило 1,2 миллиарда долларов, что на 15,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом экспорт товаров увеличился на 50,8% в годовом исчислении, а импорт увеличился на 36,3%.Экспорт туристических услуг частично возобновился во втором квартале 2021 года. Эта положительная тенденция продолжилась и в следующих кварталах, достигнув 1,4 миллиарда долларов в третьем квартале 2022 года, что превышает показатель соответствующего периода 2019 года на 22,3%.Баланс доходов отрицательный и составляет 508,4 миллиона долларов. Положительная чистая оплата труда увеличилась на 46,7%, а отрицательный чистый инвестиционный доход увеличился на 40%.Инвестиции в Грузию продолжают расти – новая статистика &gt;&gt;Традиционно положительной составляющей счета текущих операций являются текущие трансферты, кредит которых вырос на 55,6% в годовом исчислении до 947 миллионов долларов в третьем квартале 2022 года. Чистые трансферты частного сектора за этот период увеличились на 60,2%.Чистые прямые иностранные инвестиции в третьем квартале составили 687,2 миллиона долларов или 10,1% квартального ВВП.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Текущий счет платежного баланса Грузии профицитный впервые с 2018 года

07:01 09.01.2023 (обновлено: 08:01 09.01.2023)
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - улица Пушкина, подъем к пл Свободы с моста Бараташвили
Вид на город Тбилиси - улица Пушкина, подъем к пл Свободы с моста Бараташвили - Sputnik Грузия, 1920, 09.01.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Профицит текущего счета за третий квартал 2022 года составил 5,9% от квартального ВВП
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Профицит текущего счета платежного баланса Грузии за третий квартал 2022 года составил 400,2 миллиона долларов, что на 49% меньше показателей за апрель-июня 2021 года, говорится в материалах Национального банка Грузии.
Впервые профицит текущего счета платежного баланса страны был зафиксирован в третьем квартале 2018 года.
В формировании счета текущих операций отрицательный вклад имеют дефицит внешней торговли товарами и счет доходов, а торговля услугами и текущие трансферты имеют положительное влияние.
Согласно данным Нацбанка, профицит текущего счета во втором квартале составил 5,9% от квартального ВВП.
Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия >>
Наиболее дефицитным компонентом текущего счета является торговля товарами, отрицательное сальдо которой за третий квартал составило 1,2 миллиарда долларов, что на 15,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом экспорт товаров увеличился на 50,8% в годовом исчислении, а импорт увеличился на 36,3%.
Экспорт туристических услуг частично возобновился во втором квартале 2021 года. Эта положительная тенденция продолжилась и в следующих кварталах, достигнув 1,4 миллиарда долларов в третьем квартале 2022 года, что превышает показатель соответствующего периода 2019 года на 22,3%.
Баланс доходов отрицательный и составляет 508,4 миллиона долларов. Положительная чистая оплата труда увеличилась на 46,7%, а отрицательный чистый инвестиционный доход увеличился на 40%.
Инвестиции в Грузию продолжают расти – новая статистика >>
Традиционно положительной составляющей счета текущих операций являются текущие трансферты, кредит которых вырос на 55,6% в годовом исчислении до 947 миллионов долларов в третьем квартале 2022 года. Чистые трансферты частного сектора за этот период увеличились на 60,2%.
Чистые прямые иностранные инвестиции в третьем квартале составили 687,2 миллиона долларов или 10,1% квартального ВВП.
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