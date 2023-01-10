https://sputnik-georgia.ru/20230110/meliya-vs-saakashvili-kak-v-gruzii-otreagirovali-na-skandalnuyu-audiozapis-273796215.html

Мелия vs Саакашвили: как в Грузии отреагировали на скандальную аудиозапись

Мелия vs Саакашвили: как в Грузии отреагировали на скандальную аудиозапись

Представители крупнейшей оппозиционной партии по-разному отреагировали на скандальную аудиозапись 10.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 янв – Sputnik. Скандальная аудиозапись, распространенная в Грузии, служит разделению самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД), написал депутат от партии ЕНД Леван Хабеишвили на своей странице в соцсети. Накануне в соцсети появилась аудиозапись, предположительно, с участием председателя "Нацдвижения" Ники Мелия, в которой он нецензурными словами упоминает осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Запись была сделана перед выборами в органы местного самоуправления 2021 года. Аутентичность записи не установлена. В свою очередь депутат парламента от "Нацдвижения" Хатия Деканоидзе назвала распространенную запись отвратительной."Нет большей мерзости, чем это… После этого все теряет смысл. У меня действительно нет слов", – пишет Деканоидзе. А вот член "Национального движения" Звиад Куправа обвинил в происходящем основателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзину Иванишвили. Акции "За Саакашвили" с привкусом противостояния>>"В 2016 году Бидзина Иванишвили "невидимой рукой" разделил партию, а сегодня, в 2023 году, уже видимой рукой пытается совсем забрать ЕНД или как минимум повторить результат 2016 года, и разделить пополам "Национальное движение". Подумайте об этом, особенно те, которые справедливы и искренни в своих претензиях, но невольно стоите на стороне разделения", – написал Куправа. Еще один представитель оппозиционной партии Георгий Барамидзе уверен, что его соратники не будут использовать подобные записи друг против друга. Аудиозапись распространилась на фоне того, когда в "Нацдвижении" готовятся к проведению выборов председателя партии, которые были назначены после открытого бунта части лидеров партии против Мелия. В последующем борьба между лагерем сдержанной политики Мелия и "старой гвардией" во главе с Хабеишвили только набрала обороты. О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя, экс-президента Михаила Саакашвили. Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили. Вице-спикер парламента Грузии – "Нацдвижение" превратилось в лагерь заговорщиков>>Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя. Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента. "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, леван хабеишвили, ника мелия, михаил саакашвили, тбилиси, грузинская мечта