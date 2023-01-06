https://sputnik-georgia.ru/20230106/vitse-spiker-parlamenta-gruzii---natsdvizhenie-prevratilos-v-lager-zagovorschikov-273710002.html

Вице-спикер парламента Грузии – "Нацдвижение" превратилось в лагерь заговорщиков

Вице-спикер парламента Грузии – "Нацдвижение" превратилось в лагерь заговорщиков

Содержание сделанных заявлений, свидетельствуют о том, что это объединение "лишено интеллектуального ресурса", заявил депутат от правящей партии 06.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-06T20:36+0400

2023-01-06T20:36+0400

2023-01-06T21:10+0400

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ТБИЛИСИ, 6 янв – Sputnik. В самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" идет соревнование за то, кто больше способен сделать и сказать плохое, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский. В ЕНД 28-29 января пройдут выборы председателя партии. За пост лидера "Нацдвижения" будут бороться нынешний председатель партии Ника Мелия, активный член партии, ныне депутат парламента Леван Хабеишвили, бывший член партии, в прошлом глава женской организации партии Тбилиси Нона Мамулашвили и глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе. По его словам, содержание сделанных заявлений, свидетельствуют о том, что это объединение "лишено интеллектуального ресурса". "Национальное движение", по сути, превратилось в лагерь заговорщиков с одной конкретной задачей – дестабилизировать Грузию и вызвать такую встряску, которая, по их мнению, приведет к смене власти", – заявил Вольский. По его словам, когда у партии нет ресурса, легче всего говорить о деструкции. Какой будет судьба главной оппозиционной партии Грузии? Мнение политологов >>"Будем воевать, чтобы сменилась власть, а власть должна смениться, чтобы следовать разработанному плану, в том числе в связи с вопросом открытия второго фронта", – отметил Вольский. Выборы председателя партии были назначены после открытого бунта части лидеров партии против Мелия. В последующем борьба между лагерем сдержанной политики Мелия и "старой гвардией" во главе с Хабеишвили только набрала обороты. О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя, экс-президента Михаила Саакашвили. Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили. Президент Грузии изменила свое отношение к "Нацдвижению" - депутат >>Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя. Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента. "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ника мелия, леван хабеишвили, михаил саакашвили, георгий вольский