https://sputnik-georgia.ru/20230110/otbor-kandidatov-na-post-glavy-antikorruptsionnogo-startuet-11-yanvarya-273818376.html
Отбор кандидатов на пост главы Антикоррупционного бюро стартует 11 января
Отбор кандидатов на пост главы Антикоррупционного бюро стартует 11 января
Подать документы могут граждане Грузии с пятилетним или более опытом работы в системе правосудия или в сфере прав человека 10.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-10T23:02+0400
2023-01-10T23:02+0400
2023-01-11T00:01+0400
грузия
новости
политика
анри оханашвили
георгий микаутадзе
грузия против коррупции
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Отбор кандидатов на пост на пост главы Антикоррупционного бюро начнется 11 января, заявил председатель конкурсной комиссии Реваз Джавелидзе журналистам. Подать документы могут граждане Грузии с пятилетним опытом работы в системе правосудия или в сфере прав человека или в сфере охраны порядка с высокой репутацией и без судимости. Отбирать кандидатов будет конкурсная комиссия, состав которой определен приказом главы правительства от 30 декабря 2022 года. Антикоррупционное бюро в Грузии появится с 1 сентября 2023 года >>В состав комиссии входят: глава администрации правительства Реваз Джавелидзе, председатель парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе, председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, заместитель председателя Верховного суда Георгий Микаутадзе, первый заместитель Генерального прокурора Бакур Абуладзе, и. о. народного защитника Тамара Гварамадзе, представитель НПО "Международная прозрачность – Грузия" Александр Кевхишвили. По результатам конкурса будут отобраны не менее двух, но не более пяти кандидатов. Глава антикоррупционного бюро будет назначаться премьер-министром Грузии сроком на шесть лет. На основании изменений, внесенных в законодательство Грузии, Антикоррупционное бюро будет самостоятельно осуществлять свою деятельность и будет подотчетно парламенту Грузии и Межведомственному совету по борьбе с коррупцией. Парламент поддержал создание Антикоррупционного бюро в Грузии>>Основная задача бюро – содействие борьбе с коррупцией. Бюро будет контролировать выполнение документа, определяющего общую политику борьбы с коррупцией и национальную антикоррупционную стратегию Грузии, а также будет координировать деятельность соответствующих органов, организаций и должностных лиц. Усиление борьбы с коррупцией является одной из 12 рекомендаций, которые Грузия должна выполнить для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, анри оханашвили, георгий микаутадзе, грузия против коррупции
грузия, новости, политика, анри оханашвили, георгий микаутадзе, грузия против коррупции
Отбор кандидатов на пост главы Антикоррупционного бюро стартует 11 января
23:02 10.01.2023 (обновлено: 00:01 11.01.2023)
Подать документы могут граждане Грузии с пятилетним или более опытом работы в системе правосудия или в сфере прав человека
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Отбор кандидатов на пост на пост главы Антикоррупционного бюро начнется 11 января, заявил председатель конкурсной комиссии Реваз Джавелидзе журналистам.
"В положении комиссии указан список документов и процедуры, согласно которым отберут кандидатов. Положение комиссии опубликуют на сайте правительства, и все кандидаты, соответствующие требованиям, могут представить свои данные до 25 января", - сказал Джавелидзе.
Подать документы могут граждане Грузии с пятилетним опытом работы в системе правосудия или в сфере прав человека или в сфере охраны порядка с высокой репутацией и без судимости.
Отбирать кандидатов будет конкурсная комиссия, состав которой определен приказом главы правительства от 30 декабря 2022 года.
В состав комиссии входят: глава администрации правительства Реваз Джавелидзе, председатель парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе, председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, заместитель председателя Верховного суда Георгий Микаутадзе, первый заместитель Генерального прокурора Бакур Абуладзе, и. о. народного защитника Тамара Гварамадзе, представитель НПО "Международная прозрачность – Грузия" Александр Кевхишвили.
По результатам конкурса будут отобраны не менее двух, но не более пяти кандидатов. Глава антикоррупционного бюро будет назначаться премьер-министром Грузии сроком на шесть лет.
На основании изменений, внесенных в законодательство Грузии, Антикоррупционное бюро будет самостоятельно осуществлять свою деятельность и будет подотчетно парламенту Грузии и Межведомственному совету по борьбе с коррупцией.
Основная задача бюро – содействие борьбе с коррупцией. Бюро будет контролировать выполнение документа, определяющего общую политику борьбы с коррупцией и национальную антикоррупционную стратегию Грузии, а также будет координировать деятельность соответствующих органов, организаций и должностных лиц.
Усиление борьбы с коррупцией является одной из 12 рекомендаций, которые Грузия должна выполнить для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.