https://sputnik-georgia.ru/20230110/sotrudnik-mid-ukrainy-stanet-novym-poslom-v-gruzii--tv-273817874.html

Сотрудник МИД Украины станет новым послом в Грузии – ТВ

Сотрудник МИД Украины станет новым послом в Грузии – ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта 2022 года заявил об отзыве послов из Грузии 10.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-10T22:24+0400

2023-01-10T22:24+0400

2023-01-10T23:06+0400

грузия

новости

политика

в мире

владимир зеленский

игорь долгов

мид украины

украина

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264906526_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_1fc388eb48d6c98b6732c7824013fcd0.jpg

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский собирается назначить послом Украины в Грузии сотрудника МИД страны, главу департамента финансово-административного менеджмента Владимира Лукьянова, сообщает грузинский телеканал "Формула" со ссылкой на источник в украинском правительстве. По данным источника, почти все процедуры уже завершены и Владимир Лукьянов приступит к дипломатической службе в Тбилиси с начала февраля. Для Лукьянова это будет первая дипломатическая миссия. Сам сотрудник МИД Украины воздерживается от комментариев. Грузинский депутат назвал заявление украинского дипломата шокирующим >>На официальном сайте президента Украины на данный момент нет указа о назначении нового посла в Грузии. Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта 2022 года заявил об отзыве послов из Грузии и Марокко. Причиной, как пояснил Зеленский, стала недостаточно продуктивная работа дипломатов, так как страны, в которых они работают, не присоединились к санкциям Запада против России. Вмешательство в правосудие Грузии – в правящей партии ответили украинским властям >>Уже 24 июня того же года президент Украины подписал указ об увольнении посла Игоря Долгова с должности Посла Украины в Грузии. На данный момент обязанности посла в Грузии исполняет поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, в мире, владимир зеленский, игорь долгов, мид украины, украина, тбилиси