https://sputnik-georgia.ru/20230110/voyna-kompromatov-kto-stoit-za-obnarodovaniem-audiozapisi-meliya-o-saakashvili-273809081.html
Война компроматов: кто стоит за обнародованием аудиозаписи Мелия о Саакашвили
Война компроматов: кто стоит за обнародованием аудиозаписи Мелия о Саакашвили
Аудиозапись распространилась в преддверии выборов председателя "Нацдвижения", которые пройдут 28-29 января 10.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-10T16:58+0400
2023-01-10T16:58+0400
2023-01-10T17:48+0400
грузия
новости
политика
ника мелия
михаил саакашвили
яго хвичия
грузинская мечта
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 10 янв – Sputnik. Обнародование аудиозаписи, на которой предположительно председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единого национальное движение" Ника Мелия нецензурными словами упоминает экс-президента страны Михаила Саакашвили, стало предметом взаимных обвинений и острой дискуссии в политических кругах страны. Аудиозапись, судя по титру, была сделана до выборов в органы местного самоуправления 2021 года и до возвращения Саакашвили в Грузию. Аутентичность записи пока не установлена. Содержание записи не стало неожиданностью для лидера оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани, которая заявила, что сама не раз была свидетелем подобного "грубого отношения" и разговора Мелия в адрес Саакашвили. Мелия сделал более чем достаточно и записи не нужны для того, чтобы он больше не был лидером крупной оппозиционной партии, добавила она. Аудиозапись распространилась в преддверии выборов председателя "Нацдвижения", которые пройдут 28-29 января. "Распространение подобной записи может быть выгодно для многих людей. Не знаю, эта запись аутентична или нет, однако показывает то тяжелое положение, которое есть в этой партии и о котором говорят, больше ничего не скрыто", - заявила в свою очередь депутат от партии "Для Грузии" Анна Бучукури. Скандальная аудиозапись: почему "Нацдвижение" недовольно Касьяновым? >>По ее словам, многие могут быть заинтересованы в обнародовании этой записи. "Целью распространение этой записи могут политические интересы какого-либо неформального правителя. Может быть желание дискредитировать кого-то", - добавила она. Серьезно рассматривать запись, которая может быть частной беседой двух людей, считает несерьезным депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия. Между тем, депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе считает, что распространение подобных записей на руку правящей партии "Грузинская мечта" и служат усилению конфликта и противостояния в "Национальном движении". "Кто-то может пытаться использовать это против кого-то, но не думаю, что в "Нацдвижении" борются между собой компроматами. На фоне подобных записей, чем больше в "Нацдвижении" углубится поляризация и конфликт, это может быть в интересах власти", - заявил Манджгаладзе. "Мечта" ни при чем "Грузинская мечта" не имеет никакой связи с распространение записи – это подчерк "Национального движения", заявил депутат от правящей партии Бека Давитулиани. В свою очередь, депутат от "Грузинской мечты" Рати Ионатамишвили не исключает, что война компроматов все больше усилиться с приближением выборов председателя "Национального движения"."Очевидно, что это не новость с их стороны. Мы видели это годами, когда они были у власти. Сейчас, когда они в оппозиции, они делают то же самое… Чем больше будут приближаться выборы председателя этой обанкротившейся и обнулившей партии, общество увидит еще больше мерзости от кланов этой партии", - заявил Ионатамишвили. Выборы председателя "Нацдвижения" были назначены после того, как часть лидеров партии открыто начала конфликтовать с Мелия. Мелия обвинили в том, что он ничего не делает для освобождения Саакашвили из заключения. Мелия vs Саакашвили: как в Грузии отреагировали на скандальную аудиозапись >>В борьбу с лагерем сдержанной политики Мелия вступила "старая гвардия" "Нацдвижения" во главе с Хабеишвили. В ответ на упреки взбунтовавшихся коллег Мелия не раз заявлял, что освобождение Саакашвили для него в приоритете. Тем не менее партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента. О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя, экс-президента Михаила Саакашвили. Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Хабеишвили. "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, ника мелия, михаил саакашвили, яго хвичия, грузинская мечта, единое нацдвижение
грузия, новости, политика, ника мелия, михаил саакашвили, яго хвичия, грузинская мечта, единое нацдвижение
Война компроматов: кто стоит за обнародованием аудиозаписи Мелия о Саакашвили
16:58 10.01.2023 (обновлено: 17:48 10.01.2023)
Аудиозапись распространилась в преддверии выборов председателя "Нацдвижения", которые пройдут 28-29 января
ТБИЛИСИ, 10 янв – Sputnik. Обнародование аудиозаписи, на которой предположительно председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единого национальное движение" Ника Мелия нецензурными словами упоминает экс-президента страны Михаила Саакашвили, стало предметом взаимных обвинений и острой дискуссии в политических кругах страны.
Аудиозапись, судя по титру, была сделана до выборов в органы местного самоуправления 2021 года и до возвращения Саакашвили в Грузию. Аутентичность записи пока не установлена.
Содержание записи не стало неожиданностью для лидера оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани, которая заявила, что сама не раз была свидетелем подобного "грубого отношения" и разговора Мелия в адрес Саакашвили.
"Мне не нравится распространение записей, терпеть не могу анонимных типов, но отношение Мелия к Саакашвили я слышала и без записи. Я не разрешаю при себе говорить нецензурными словами", - заявила Чарквиани.
Мелия сделал более чем достаточно и записи не нужны для того, чтобы он больше не был лидером крупной оппозиционной партии, добавила она.
Аудиозапись распространилась в преддверии выборов председателя "Нацдвижения", которые пройдут 28-29 января.
"Распространение подобной записи может быть выгодно для многих людей. Не знаю, эта запись аутентична или нет, однако показывает то тяжелое положение, которое есть в этой партии и о котором говорят, больше ничего не скрыто", - заявила в свою очередь депутат от партии "Для Грузии" Анна Бучукури.
По ее словам, многие могут быть заинтересованы в обнародовании этой записи.
"Целью распространение этой записи могут политические интересы какого-либо неформального правителя. Может быть желание дискредитировать кого-то", - добавила она.
Серьезно рассматривать запись, которая может быть частной беседой двух людей, считает несерьезным депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия.
"Ничего скандального и сверхъестественного нет в этой записи… К сожалению, записи все еще используются как метод политической борьбы. Неправильно распространять их без соответствующих доказательства с целью очернить имя человека", - заявил Хвичия.
Между тем, депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе считает, что распространение подобных записей на руку правящей партии "Грузинская мечта" и служат усилению конфликта и противостояния в "Национальном движении".
"Кто-то может пытаться использовать это против кого-то, но не думаю, что в "Нацдвижении" борются между собой компроматами. На фоне подобных записей, чем больше в "Нацдвижении" углубится поляризация и конфликт, это может быть в интересах власти", - заявил Манджгаладзе.
"Мечта" ни при чем
"Грузинская мечта" не имеет никакой связи с распространение записи – это подчерк "Национального движения", заявил депутат от правящей партии Бека Давитулиани.
"В свое время, когда они у власти, они записывали свою страну и членов своей партии, публиковали шантажировали и т.д. Мы знаем, что дела в "Нацдвижении" не идут хорошо, что значит, что дела в стране могут пойти лучше. Большего интереса к этому процессу у нас нет", - отметил Давитулиани.
В свою очередь, депутат от "Грузинской мечты" Рати Ионатамишвили не исключает, что война компроматов все больше усилиться с приближением выборов председателя "Национального движения".
"Очевидно, что это не новость с их стороны. Мы видели это годами, когда они были у власти. Сейчас, когда они в оппозиции, они делают то же самое… Чем больше будут приближаться выборы председателя этой обанкротившейся и обнулившей партии, общество увидит еще больше мерзости от кланов этой партии", - заявил Ионатамишвили.
Выборы председателя "Нацдвижения" были назначены после того, как часть лидеров партии открыто начала конфликтовать с Мелия. Мелия обвинили в том, что он ничего не делает для освобождения Саакашвили из заключения.
В борьбу с лагерем сдержанной политики Мелия вступила "старая гвардия" "Нацдвижения" во главе с Хабеишвили.
В ответ на упреки взбунтовавшихся коллег Мелия не раз заявлял, что освобождение Саакашвили для него в приоритете. Тем не менее партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента.
О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя, экс-президента Михаила Саакашвили. Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Хабеишвили.
"Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.