https://sputnik-georgia.ru/20230110/vsemirnyy-bank-prognoziruet-snizhenie-rosta-rost-mirovoy-ekonomiki-v-2023-godu-273817403.html

Всемирный банк прогнозирует снижение роста мировой экономики в 2023 году

Всемирный банк прогнозирует снижение роста мировой экономики в 2023 году

Факторами торможения ВБ считает повышенную инфляцию, растущие процентные ставки, сокращающиеся инвестиции 10.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-10T22:01+0400

2023-01-10T22:01+0400

2023-01-10T22:06+0400

в мире

экономика

новости

всемирный банк

китай

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/11/251494169_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b889e863d2fd12a75efc6fbe3e4b91b3.jpg

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Всемирный банк ожидает замедления роста мировой экономики в 2023 году до 1,7% и указывает, что любое новое негативное событие может спровоцировать рецессию, сообщил банк.В пресс-релизе, сопровождающем публикацию очередного доклада, банк сообщил, что снизил прогнозы экономического роста на 2023 год для 95% развитых и 70% развивающихся стран. Факторами торможения он считает повышенную инфляцию, растущие процентные ставки, сокращающиеся инвестиции и экономические последствия конфликта на Украине. "Ввиду хрупкости экономической ситуации любое новое негативное событие... может столкнуть глобальную экономику в рецессию. Это будет первый раз за более чем 80 лет, когда две глобальные рецессии происходили в одной десятилетие", - сказано в пресс-релизе. Примерами таких событий эксперты назвали неожиданный всплеск инфляции и резкий подъем ставок для ее сдерживания, возобновление пандемии или эскалацию геополитической напряженности. Что ждет экономику Грузии в 2023 году - мнения экспертов >>Рост развитых экономик снизится до 0,5% в 2023 году с 2,5% в 2022 году, прогнозирует банк. "На протяжении последних двух десятилетий замедления таких масштабов предшествовали глобальной рецессии", - сказано в релизе. Без учета Китая, рост развивающихся и переходных экономик замедлится до 2,7% с 3,8%. "К концу 2024 года ВВП стран с переходными и развивающимися экономиками будут примерно на 6% ниже уровня, который ожидался до пандемии", - говорится в документе. Банк ожидает, что темпы глобальной инфляции снизятся, но останутся выше допандемийных показателей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

китай

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, экономика, новости, всемирный банк, китай, украина