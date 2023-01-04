https://sputnik-georgia.ru/20230104/chto-zhdet-ekonomiku-gruzii-v-2023-godu---mneniya-ekspertov-273614741.html

Что ждет экономику Грузии в 2023 году - мнения экспертов

Что ждет экономику Грузии в 2023 году - мнения экспертов

Пока развитые страны находятся на грани рецессии и энергокризиса, Грузия хвалится двузначным ростом ВВП и практически всех макроэкономических показателей 04.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-04T11:01+0400

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2023-01-04T11:01+0400

грузия

экономика

обзоры

ника шенгелия

иосиф арчвадзе

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Экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в ноябре 2022 года составил 9,3% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Средний показатель реального роста за одиннадцать месяцев с начала года составляет 10%. Рост ВВП в 2021 году составил 10,5%. Сможет ли страна побить собственный рекорд и завершить 2023 год тоже двузначными цифрами? Sputnik Грузия собрал мнения специалистов. "Однозначно могу сказать, что добиться двузначного экономического роста в третий раз не удастся, тем не менее рост будет солидным, не менее 5-6% ВВП в 2023 году в реальном исчислении", - заявил эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе. Правительство Грузии, а также международные финансовые организации прогнозируют рост экономики Грузии в 2023 году до 5%. Именно на основе этой цифры правительство и подготовило проект бюджета на 2023 год. Динамичный госбюджет Согласно проекту бюджета, ожидается экономический рост до 5%. Номинальный ВВП прогнозируется на уровне 79,7 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1. Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 2,8%. При этом правительственный долг составляет 39% к ВВП. Согласно принятому проекту, поступления в госбюджет в 2023 году увеличатся на 2,1 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2022 года и составят около 21,9 миллиарда лари. Парламент Грузии принял госбюджет страны на 2023 год >>Больше всего денег будет потрачено на здравоохранение и социальные программы. "По объему это беспрецедентно большой размер – расходная часть составляет где-то 22 миллиарда лари, по сравнению первичным вариантом, который поступил в парламент 1 октября, ее объем увеличился на несколько сотен миллионов лари. Удалось увеличить расходные части по многим направлениям, особенно по социальной части", - заявил Арчвадзе. По его словам, этот бюджет является наиболее динамичным и охватывающим разные аспекты социально-экономического развития страны. "От такого сегментного развития экономики мы перешли на системное развитие экономики, когда увязываются интересы разных отраслей, регионов, производств и развитие получается с точки зрения макроэкономических интересов", - отметил он. Двузначный рост зависит от России? Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия считает, что зависимость грузинской экономики от России заметно возросла в 2022 году. Поэтому добиться двузначного роста ВВП Грузия сможет лишь в том случае, если вновь будет поток мигрантов из России. "Что касается очередного двузначного роста экономики, если в России не будет объявлена очередная мобилизация, тогда скажу, что экономика будет в пределах 5-6%. Если произойдет мобилизация и дополнительно 100 тысяч человек переедет в Грузию, то не исключаю 8-11% рост экономики в 2023 году. Потому что из России поступают большие средства", - заявил Sputnik Грузия вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия. Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика >>В январе-ноябре 2022 года Грузия получила от России примерно на 2,850 миллиарда долларов больше доходов за счет денежных переводов, туризма и экспорта товаров, что в 2,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В апреле-ноябре 2022 года денежные переводы из России в Грузию увеличились в шесть раз и составили более 1,2 млн долларов США. Основная причина такого высокого роста – переезжающие в Грузию российские граждане, которые присылают деньги из России. По информации эксперта, в 2022 году, после 24 февраля, в Грузии открыты более 9,5 тысячи компаний, 97% которых индивидуальные предприниматели, которые переехали в Грузию. Всего на сегодняшний день 17 тысяч российских компаний. Кроме того, гражданами России, Украины и Беларуси открыто более 10 тысяч банковских счетов в стране. Что будет с инфляциейГодовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в ноябре 2022 года составила 10,3%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 10,4%. Как прогнозирует Национальный банк Грузии, годовая инфляция продолжит постепенно снижаться и приблизится к целевому показателю во второй половине 2023 года. Также снижения инфляции в 2-2,5 раза ожидает Арчвадзе. Дальше-лучше "Будет сохранен процесс укрепления национальной валюты, и соотношение внешнего или государственного долга по отношению к ВВП будет резко сокращен. Напомню, если в 2020 году почти 61% был этот показатель, то в 2021 году снизился до 49%, в настоящее время в пределах 40%, а в 2023 году – составит где-то 38%", - сказал Арчвадзе. Шенгелия же считает, что в 2023 год будет успешным для строительного сектора, так как увеличится спрос на квартиры, как по купле, так и аренде. Лидер в регионе во второй раз – итоги экономики Грузии в 2022 году >>В своем отчете аналитики TBC Capital рассказали, что в 2022 году 5% оборота потребительского сектора приходилось на долю мигрантов, а в 2023 году вклад мигрантов снизится до 3%. Согласно отчету, вклад мигрантов в расходы заметен, особенно в секторах, связанных с жильем: техника, мебель, ремонтные материалы. В 2023 году поведение мигрантов приблизится к поведению местных, однако в отраслях, связанных с покупкой недвижимости, их вклад все равно будет значителен. Кроме того, с миграцией аналитики связывают и рост показателей жилой недвижимости. В период с января по ноябрь 2022 года стоимость недвижимости выросла на -15%, аренды - на 70%, а продажи выросли на 24%. Уровень инфляции в Грузии снижается – новая статистика >>Спрос со стороны мигрантов в основном на рынке аренды. За 11 месяцев 2022 года в Тбилиси доля квартир, купленных мигрантами, в общем объеме продаж составляет всего 5%, а доля съемных квартир – 32%. Рынок жилой недвижимости продолжит расти в 2023 году, хотя с 2024 года влияние миграции будет отрицательным. В целом можно сказать, что успехи экономики Грузии в 2022 году в основном вызваны событиями на Украине, которые, благодаря географическому положению, сыграли на руку развивающейся Грузии. Поэтому можно смело полагать, что если российско-украинский кризис не завершится в 2023 году, то экономика Грузии получит дополнительный шок в качестве стремительного роста ВВП.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, обзоры, ника шенгелия, иосиф арчвадзе