https://sputnik-georgia.ru/20230111/aeroporty-tbilisi-i-batumi-poluchili-mezhdunarodnyy-sertifikat-273820922.html

Аэропорты Тбилиси и Батуми получили международный сертификат

Аэропорты Тбилиси и Батуми получили международный сертификат

Аэропорт Тбилиси получил подобный сертификат в третий раз, а аэропорт Батуми – второй раз 11.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 янв— Sputnik. Тбилисский и Батумский международные аэропорты получили сертификат санитарной безопасности ACI Airport Health Accreditation, сообщает компания TAV Georgia. По сообщению компании, сертификат санитарной безопасности, выданный Международным советом аэропортов, является признанием соответствия санитарных мер и процедур, применяемых в аэропорту, международным стандартам. Аэропорт Тбилиси получил подобный сертификат в третий раз , а аэропорт Батуми – второй раз. Тбилисский аэропорт завершит год почти тремя миллионами пассажиров >>В рамках аудита, проводимой Международным советом аэропортов, в частности, оцениваются меры санитарной безопасности в зонах обслуживания пассажиров в терминале, включая зоны регистрации, предполетного досмотра, отправления и прибытия, выдачи багажа, рестораны и магазины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, туризм, батумский международный аэропорт, tav georgia, тбилисский международный аэропорт