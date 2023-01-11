https://sputnik-georgia.ru/20230111/deputat-borba-za-liderstvo-v-natsdvizhenii-pereshla-vse-moralnye-granitsy-273848243.html

Депутат: борьба за лидерство в "Нацдвижении" перешла все моральные границы

Депутат: борьба за лидерство в "Нацдвижении" перешла все моральные границы

В сети обнародовали аудиозапись, где якобы председатель ЕНД нецензурными словами упоминает экс-президента Грузии Михаила Саакашвили 11.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-11T19:41+0400

2023-01-11T19:41+0400

2023-01-11T19:53+0400

политика

михаил саакашвили

ника мелия

грузия

новости

леван хабеишвили

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Использование компроматов друг против друга еще больше ослабит крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Николоз Самхарадзе. Ранее были обнародованы аудиозаписи, на которой предположительно председатель "Нацдвижения" Ника Мелия нецензурными словами упоминает экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Аудиозапись, судя по титру, была сделана до выборов в органы местного самоуправления в 2021 году и до возвращения Саакашвили в Грузию из Украины. Аутентичность записи пока не установлена. Аудиозапись распространилась в преддверии выборов председателя "Нацдвижения", которые были назначены после того, как часть лидеров партии открыто начала конфликтовать с Мелия. Политика обвинили в том, что он ничего не делает для освобождения Саакашвили из заключения. В борьбу с лагерем сдержанной политики Мелия вступила "старая гвардия" "Нацдвижения" во главе с Леваном Хабеишвили. Депутат: грязные баталии – нормальное явление для "Нацдвижения">>>В ответ на упреки взбунтовавшихся коллег Мелия не раз заявлял, что освобождение Саакашвили для него в приоритете. Тем не менее, партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента. О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя, экс-президента Михаила Саакашвили. Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Хабеишвили. "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, михаил саакашвили, ника мелия, грузия, новости, леван хабеишвили