https://sputnik-georgia.ru/20230111/deputat-gryaznye-batalii--normalnoe-yavlenie-dlya-natsdvizheniya-273842749.html

Депутат: грязные баталии – нормальное явление для "Нацдвижения"

Депутат: грязные баталии – нормальное явление для "Нацдвижения"

В правящей партии считают "Нацдвижение" обанкротившийся силой 11.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-11T16:21+0400

2023-01-11T16:21+0400

2023-01-11T16:35+0400

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михаил саакашвили

леван хабеишвили

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. В крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" ведется грязная борьба, единственная цель которой - добиться личного благополучия и финансовых ресурсов, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили. Ранее были обнародованы аудиозаписи, на которой предположительно председатель "Нацдвижения" Ника Мелия нецензурными словами упоминает экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Аудиозапись, судя по титру, была сделана до выборов в органы местного самоуправления 2021 года и до возвращения Саакашвили в Грузию. Аутентичность записи пока не установлена. Грязные, криминальные баталии в "Национальном движение" начались, еще когда они были у власти, отметил депутат. "Все порочные стороны, годами таившиеся в "Национальном движении", уже очевидны. Чем меньше такая одиозная группа будет представлена в политике, тем здоровее будет процесс", - заявил Ионатамишвили. Аудиозапись распространилась в преддверии выборов председателя "Нацдвижения", которые были назначены после того, как часть лидеров партии открыто начала конфликтовать с Мелия. Мелия обвинили в том, что он ничего не делает для освобождения Саакашвили из заключения. В борьбу с лагерем сдержанной политики Мелия вступила "старая гвардия" "Нацдвижения" во главе с Леваном Хабеишвили. Война компроматов: кто стоит за обнародованием аудиозаписи Мелия о Саакашвили>>В ответ на упреки взбунтовавшихся коллег Мелия не раз заявлял, что освобождение Саакашвили для него в приоритете. Тем не менее партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента. О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя, экс-президента Михаила Саакашвили. Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Хабеишвили. "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ника мелия, михаил саакашвили, леван хабеишвили