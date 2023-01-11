https://sputnik-georgia.ru/20230111/deputat-v-gruzii-nedostatok-oruzhiya-273855658.html

Депутат: в Грузии недостаток оружия

Депутат: в Грузии недостаток оружия

В Грузии продолжают комментировать статью украинского дипломата о поставках вооружения 11.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-11T22:59+0400

2023-01-11T22:59+0400

2023-01-11T23:25+0400

грузия

украина

андрей касьянов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/13/264581792_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_6d7a10f6d118d55e1e2ee5c81a5a2420.jpg

ТБИЛИСИ, 11 янв - Sputnik. Грузия испытывает недостаток оружия и не может помочь другим странам, заявил глава парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхрадзе в эфире телеканала "Имеди". Согласно статье временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова в издании "Европейская правда", грузинские власти ответили отказом на просьбу Киева вернуть комплексы "Бук", полученные в 2008 году, а также на просьбу предоставить полученные из США противотанковые комплексы Javelin. По его словам, в случае угрозы Грузии придется защищаться самой без помощи внешних сил, он повторил посыл, что Грузия не будет оказывать военную помощь Украине. "Мы ясно не раз заявляли, что всячески поможем Украине – дипломатически, гуманитарно, политически, но не сможем оказать военную помощь", - сказал Самхарадзе.В "Грузинской мечте" резко ответили на заявление американского генерала>>> Ранее министерство обороны Грузии заявило, что систему противовоздушной обороны "Бук" страна получила в 2007 году, и не безвозмездно, как об этом говорят некоторые так называемые эксперты и СМИ, а купила у Украины за миллионы. Кроме того, в 2017 году Грузия заплатила США десятки миллионов долларов за противотанковые комплексы Javelin. Минобороны подчеркнуло, что Грузия продолжает оказывать Украине гуманитарную и политическую помощь, исходя из своих возможностей. Что же касается поставки оружия, Грузия этого не делала, так как не хочет нового конфликта на своей территории, сказал ранее министр обороны Джуаншер Бурчуладзе. Кроме того, грузинские власти отказались вводить санкции против России, обосновав это тем, что от этого пострадает лишь сама Грузия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, украина, андрей касьянов