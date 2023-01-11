https://sputnik-georgia.ru/20230111/deputat-v-gruzii-nedostatok-oruzhiya-273855658.html
Депутат: в Грузии недостаток оружия
Депутат: в Грузии недостаток оружия
В Грузии продолжают комментировать статью украинского дипломата о поставках вооружения 11.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-11T22:59+0400
2023-01-11T22:59+0400
2023-01-11T23:25+0400
грузия
украина
андрей касьянов
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ТБИЛИСИ, 11 янв - Sputnik. Грузия испытывает недостаток оружия и не может помочь другим странам, заявил глава парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхрадзе в эфире телеканала "Имеди". Согласно статье временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова в издании "Европейская правда", грузинские власти ответили отказом на просьбу Киева вернуть комплексы "Бук", полученные в 2008 году, а также на просьбу предоставить полученные из США противотанковые комплексы Javelin. По его словам, в случае угрозы Грузии придется защищаться самой без помощи внешних сил, он повторил посыл, что Грузия не будет оказывать военную помощь Украине. "Мы ясно не раз заявляли, что всячески поможем Украине – дипломатически, гуманитарно, политически, но не сможем оказать военную помощь", - сказал Самхарадзе.В "Грузинской мечте" резко ответили на заявление американского генерала>>> Ранее министерство обороны Грузии заявило, что систему противовоздушной обороны "Бук" страна получила в 2007 году, и не безвозмездно, как об этом говорят некоторые так называемые эксперты и СМИ, а купила у Украины за миллионы. Кроме того, в 2017 году Грузия заплатила США десятки миллионов долларов за противотанковые комплексы Javelin. Минобороны подчеркнуло, что Грузия продолжает оказывать Украине гуманитарную и политическую помощь, исходя из своих возможностей. Что же касается поставки оружия, Грузия этого не делала, так как не хочет нового конфликта на своей территории, сказал ранее министр обороны Джуаншер Бурчуладзе. Кроме того, грузинские власти отказались вводить санкции против России, обосновав это тем, что от этого пострадает лишь сама Грузия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, украина, андрей касьянов
грузия, украина, андрей касьянов
Депутат: в Грузии недостаток оружия
22:59 11.01.2023 (обновлено: 23:25 11.01.2023)
В Грузии продолжают комментировать статью украинского дипломата о поставках вооружения
ТБИЛИСИ, 11 янв - Sputnik. Грузия испытывает недостаток оружия и не может помочь другим странам, заявил глава парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхрадзе в эфире телеканала "Имеди".
Согласно статье временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова в издании "Европейская правда", грузинские власти ответили отказом на просьбу Киева вернуть комплексы "Бук", полученные в 2008 году, а также на просьбу предоставить полученные из США противотанковые комплексы Javelin.
"У нас нет оружия, чтобы передать кому-то, так как мы сами испытываем недостаток оружия и стоим перед той же опасностью, что и Украина сегодня", - сказал Самхарадзе.
По его словам, в случае угрозы Грузии придется защищаться самой без помощи внешних сил, он повторил посыл, что Грузия не будет оказывать военную помощь Украине.
"Мы ясно не раз заявляли, что всячески поможем Украине – дипломатически, гуманитарно, политически, но не сможем оказать военную помощь", - сказал Самхарадзе.
Ранее министерство обороны Грузии заявило, что систему противовоздушной обороны "Бук" страна получила в 2007 году, и не безвозмездно, как об этом говорят некоторые так называемые эксперты и СМИ, а купила у Украины за миллионы.
Кроме того, в 2017 году Грузия заплатила США десятки миллионов долларов за противотанковые комплексы Javelin.
Минобороны подчеркнуло, что Грузия продолжает оказывать Украине гуманитарную и политическую помощь, исходя из своих возможностей. Что же касается поставки оружия, Грузия этого не делала, так как не хочет нового конфликта на своей территории, сказал ранее министр обороны Джуаншер Бурчуладзе.
Кроме того, грузинские власти отказались вводить санкции против России, обосновав это тем, что от этого пострадает лишь сама Грузия.