https://sputnik-georgia.ru/20230111/v-gruzinskoy-mechte-rezko-otvetili-na-zayavlenie-amerikanskogo-generala-273840605.html

В "Грузинской мечте" резко ответили на заявление американского генерала

В "Грузинской мечте" резко ответили на заявление американского генерала

Этот американский генерал сотрудничает с крупнейшей оппозиционной партией в Грузии, уверен депутат 11.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-11T16:01+0400

2023-01-11T16:01+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Заявление бывшего командующего войсками США в Европе, генерал-лейтенанта Бена Ходжеса является антигосударственным и направленным против Грузии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе. Ранее Ходжес заявил, что власти Грузии пытаются привязать себя к России. По его словам, если Грузия не будет на стороне Украины, это не принесет ей ничего положительного. По словам депутата, в них прямо можно вычитать нарратив крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и связанных с ней партий. "Цель этого человека абсолютно другая, и своими заявлениями он пытается внести небольшой вклад в ту вредоносную кампанию, которая ведется против Грузии уже несколько месяцев для того, чтобы в стране открылся второй фронт и Грузия подключилась к военным действиям", - отметил Миканадзе. Грузия заплатила миллионы за "Бук" и Javelin: Минобороны ответило украинскому дипломату>>Власти Грузии систематически обвиняют часть грузинской оппозиции в желании втянуть страну в войну. Между тем, к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Власти Грузии не стали вводить санкции против России, объяснив это тем, что пострадает только сама Грузия. Между тем, Грузия соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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