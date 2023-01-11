https://sputnik-georgia.ru/20230111/ne-bezopasen-gruziya-vernula-v-rossiyu-42-tysyach-kilogramm-kartofelya-273848811.html

Не безопасен: Грузия вернула в Россию 42 тысячи килограммов картофеля

Не безопасен: Грузия вернула в Россию 42 тысячи килограммов картофеля

Вся продукция, которую ввозят в Грузию, проходит контроль, в том числе в лабораториях 11.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-11T20:01+0400

2023-01-11T20:01+0400

2023-01-11T20:05+0400

грузия

россия

служба доходов министерства финансов грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/0b/273848638_0:57:3078:1788_1920x0_80_0_0_8a7725fba93214f78bbb977191c5c28c.jpg

ТБИЛИСИ, 11 янв - Sputnik. Служба доходов Грузии вернула в Российскую Федерацию 42,3 тысячи килограммов картофеля из-за несоответствия продукта нормам безопасности. По данным ведомства, картофель, завезенный из России через пропускной пункт "Казбеги", не соответствовал требованиям о здоровье растений и безопасности продовольствия. Кроме того, фитосанитарный контроль не прошел груз в виде 69,9 тысячи кубических метров распиленной древесины, который также везли из России. Всю продукцию, в соответствии с законодательством, вернули обратно в РФ. Почему в России уничтожен груз слив из Грузии>>>Это уже не первый случай, когда Грузия не пропускает картофель, ввозимый через КПП "Казбеги". В декабре таможенники вернули в Россию 20 тысяч тонн картофеля, не прошедшего контроль. Вся ввозимая в Грузию продукция проходит обязательную санитарную проверку, в том числе в лабораториях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, россия, служба доходов министерства финансов грузии