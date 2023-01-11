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Не безопасен: Грузия вернула в Россию 42 тысячи килограммов картофеля
Не безопасен: Грузия вернула в Россию 42 тысячи килограммов картофеля
Вся продукция, которую ввозят в Грузию, проходит контроль, в том числе в лабораториях 11.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-11T20:01+0400
2023-01-11T20:01+0400
2023-01-11T20:05+0400
грузия
россия
служба доходов министерства финансов грузии
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ТБИЛИСИ, 11 янв - Sputnik. Служба доходов Грузии вернула в Российскую Федерацию 42,3 тысячи килограммов картофеля из-за несоответствия продукта нормам безопасности. По данным ведомства, картофель, завезенный из России через пропускной пункт "Казбеги", не соответствовал требованиям о здоровье растений и безопасности продовольствия. Кроме того, фитосанитарный контроль не прошел груз в виде 69,9 тысячи кубических метров распиленной древесины, который также везли из России. Всю продукцию, в соответствии с законодательством, вернули обратно в РФ. Почему в России уничтожен груз слив из Грузии>>>Это уже не первый случай, когда Грузия не пропускает картофель, ввозимый через КПП "Казбеги". В декабре таможенники вернули в Россию 20 тысяч тонн картофеля, не прошедшего контроль. Вся ввозимая в Грузию продукция проходит обязательную санитарную проверку, в том числе в лабораториях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, россия, служба доходов министерства финансов грузии
грузия, россия, служба доходов министерства финансов грузии
Не безопасен: Грузия вернула в Россию 42 тысячи килограммов картофеля
20:01 11.01.2023 (обновлено: 20:05 11.01.2023)
Вся продукция, которую ввозят в Грузию, проходит контроль, в том числе в лабораториях
ТБИЛИСИ, 11 янв - Sputnik. Служба доходов Грузии вернула в Российскую Федерацию 42,3 тысячи килограммов картофеля из-за несоответствия продукта нормам безопасности.
По данным
ведомства, картофель, завезенный из России через пропускной пункт "Казбеги", не соответствовал требованиям о здоровье растений и безопасности продовольствия.
Кроме того, фитосанитарный контроль не прошел груз в виде 69,9 тысячи кубических метров распиленной древесины, который также везли из России.
Всю продукцию, в соответствии с законодательством, вернули обратно в РФ.
Это уже не первый случай, когда Грузия не пропускает картофель, ввозимый через КПП "Казбеги". В декабре таможенники вернули в Россию 20 тысяч тонн картофеля, не прошедшего контроль.
Вся ввозимая в Грузию продукция проходит обязательную санитарную проверку, в том числе в лабораториях.