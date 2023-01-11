https://sputnik-georgia.ru/20230111/obem-vneshnego-dolga-gruzii-snizilsya---novye-dannye-natsbanka-273821528.html

Объем внешнего долга Грузии снизился - новые данные Нацбанка

Объем внешнего долга Грузии снизился - новые данные Нацбанка

Внешний долг Грузии за третий квартал 2022 года снизился на 127,1 миллиона долларов 11.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-11T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Общий внешний долг Грузии по состоянию на 30 сентября 2022 года составил 22,2 миллиарда долларов, что составляет 97,5% к ВВП, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За третий квартал квартал текущего года общий внешний долг снизился на 127,1 миллиона долларов, в том числе показатель вырос на 373,5 миллиона долларов за счет операционных изменений и на пять миллионов долларов из-за других изменений, а снизился на 485,5 миллиона долларов за счет изменений курса и на 20,2 миллиона долларов - за счет изменения цен .Из общего объема 9,7 миллиарда долларов приходится на долг государства (42,8% к ВВП), из которых 7,3 миллиарда долларов - долг правительства, 868,1 миллиона долларов - обязательства Нацбанка, 399,6 миллиона долларов и 1,2 миллиарда долларов - долг государственных предприятий по облигациям и кредитам соответственно.Инвестиции в Грузию продолжают расти – новая статистика >>Долг банковского сектора на отчетную дату составляет 5,9 миллиарда долларов, частных предприятий - 4,7 миллиарда долларов, долг между компаниями - 3,4 миллиарда долларов.Чистый долг Грузии на 30 сентября 2022 года составил 11,7 миллиардов долларов (51,4% к ВВП), в том числе чистый госдолг составляет 5,4 млрд долларов (23,7% к ВВП).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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