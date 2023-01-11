https://sputnik-georgia.ru/20230111/v-112-oprovergli-informatsiyu-ob-ukhudshenii-rabochikh-usloviy-sotrudnikov-273853162.html

В "112" опровергли информацию об ухудшении рабочих условий сотрудников

В "112" опровергли информацию об ухудшении рабочих условий сотрудников

В Тбилиси сегодня прошла акция протеста сотрудников скорой медицинской помощи 11.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-11T21:15+0400

2023-01-11T21:15+0400

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новости

тбилиси

центр оперативного управления неотложной помощи "112"

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи ("112") опроверг информацию об ухудшении рабочих условий для врачей скорой медицинской помощи, говорится в заявлении ведомства в соцсети. Сотрудники скорой помощи провели очередную акцию у здания "112" в Тбилиси. Они требуют повышения зарплаты, создания нормальных рабочих условий и отставки начальства. По их словам, врачам приходится подрабатывать курьерами, чтобы прокормить себя и свои семьи. По инициативе Центра был проведен ряд мероприятий с целью улучшения рабочих условий сотрудников, отметили в ведомстве. Протестующие медики заявили, что с января из запретили брать дополнительные дежурства, а значит лишили возможности зарабатывать. Между тем, в ведомстве сообщили, что в 2022 году сотрудникам скорой помощи трижды зачисляли надбавку, а с начала 2023 года зарплата выросла на 10%. Кроме того, увеличена оплата сверхурочных часов и работы в выходные дни. Сотрудники скорой помощи вновь провели акцию протеста в Тбилиси>>>В ведомстве опровергли и заявление протестующих об аннулировании частной медицинской страховки и сообщили, что в этом году сотрудники центра будут пользоваться улучшенным пакетом страховки. Для этого администрация центра осуществляет тендерные процедуры. Кроме того, в Центре заявили, что и информация о том, что с января не проводится дезинфекция карет скорой помощи, не соответствует действительности. В ведомстве уверяют, что транспорт дезинфицируют ежедневно в интенсивном режиме. Более того, для улучшения рабочих условий сотрудников проходит обновление медоснащения и ремонт филиалов. Протест медиков и сотрудников службы скорой помощи начался после того, как в апреле им сообщили об отмене надбавки к зарплате из-за резкого сокращения числа ковид-инфицированных. По словам протестующих, в министерстве здравоохранения им пообещали создать достойные рабочие условия и увеличить зарплату, однако в финансовом плане ничего не изменилось. Круглосуточные дежурства заменили на 12-часовые, что не улучшило ситуацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, тбилиси, центр оперативного управления неотложной помощи "112"