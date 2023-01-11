https://sputnik-georgia.ru/20230111/sotrudniki-skoroy-pomoschi-vnov-proveli-aktsiyu-protesta-v-tbilisi-273844191.html

Сотрудники скорой помощи вновь провели акцию протеста в Тбилиси

Сотрудники скорой помощи вновь провели акцию протеста в Тбилиси

С мая 2022 года медики просят улучшения условий труда и повышения зарплаты 11.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-11T17:01+0400

2023-01-11T17:01+0400

2023-01-11T17:43+0400

скорая помощь

центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи

минздрав грузии

грузия

общество

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Сотрудники скорой медицинской помощи провели очередную акцию протеста около здания Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи "112", сообщает "ТВ-Пирвели". Сотрудники скорой помощи, подведомственные Центру координации ЧС ситуаций, требуют повышения зарплат и создания нормальных условий труда. С мая они провели уже несколько подобных акций, где озвучивали свои требования. Приоритеты правительства Грузии на 2023 год – куда пойдут средства из госбюджета>>На сегодняшней акции к списку добавилось еще одно требование - отставка всего начальства и администрации ведомства. По словам протестующих, им приходится подрабатывать курьерами для того, чтобы прокормить себя и свои семьи. После многолетней учебы в медицинских вузах вместо достойной зарплаты они получили невыносимые условия труда, отмечают участники акции. Медики опротестовали и тот факт, что в конце года им выдали лишь 70% от 13-й зарплаты, а не 100%, как это было раньше. Кроме того, в прошлом для увеличения заработка они могли брать дополнительные дежурства, но с января им это запретили. За каждое дежурство старший врач скорой помощи получает 180 лари (более 65$), зарплата младшего врача - 140 лари (более 50$), а водителя – 105 лари (около 40$). Надбавка в рамках ковид-программы составляла 50%. Она была упразднена в прошлом году. Отказали врачам и в оплате частной медицинской страховки, а также упразднили процесс дезинфекции карет скорой помощи. Служба инспекции труда будет следить за зарплатами медсестер и врачей>>Протест среди медиков и сотрудников службы скорой помощи начался после того, как в апреле им сообщили об отмене надбавки к зарплате из-за резкого сокращения числа ковид-инфицированных. До начала проведения акции протеста, 16 мая, они встретились с заместителями министра здравоохранения, те, по словам медиков, пообещали создать им достойные рабочие условия и в течение недели подготовить документ, в котором будет отображена достойная зарплата, однако в финансовом плане ничего не изменилось. Спустя несколько дней состоялась встреча сотрудников Центра с администрацией, на которой никакой речи об увеличении зарплаты не было. Вместо этого 24-часовые дежурства стали 12-часовыми. По словам медиков, такой график неоднократно был предложен Минздравом, но на практике оказалось, что он себя не оправдывает.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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скорая помощь, центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи, минздрав грузии, грузия, общество