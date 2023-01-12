https://sputnik-georgia.ru/20230112/garibashvili-mezhpravitelstvennaya-komissiya-gruzii-i-armenii--esche-odin-shag-vpered-273885438.html

Гарибашвили: Межправительственная комиссия Грузии и Армении – еще один шаг вперед

Гарибашвили: Межправительственная комиссия Грузии и Армении – еще один шаг вперед

Премьеры Грузия и Армения подписали документ, согласно которому граждане двух стран смогут пересекать границу с биометрическими удостоверениями личности 12.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-12T19:34+0400

2023-01-12T19:34+0400

2023-01-12T19:34+0400

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армения

грузино-армянские отношения

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ТБИЛИСИ, 12 янв - Sputnik. Встреча глав правительств Грузии и Армении в рамках межправительственной комиссии является еще одним шагом вперед в плане экономического прогресса и развития, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на заседании комиссии. Двенадцатое заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству прошло в Ереване в четверг. Он отметил, что в экономических отношениях между странами наблюдается достаточно положительная динамика. По его словам, в прошлом году товарооборот увеличился на 70% и превысил один миллиард долларов. "Хочу с удовлетворением отметить, что в период с января по ноябрь прошлого года товарооборот между нашими странами увеличился на 70% и превысил один миллиард долларов, что является действительно радующим результатом, и Армения стала шестым по величине торговым партнером Грузии, чему мы очень рады", - сказал Гарибашвили. У нас есть положительная динамика и по другим направлениям, будь то туризм, морские перевозки, грузооборот, добавил он. Что обсудили главы правительств Грузии и Армении в Ереване >>В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян также отметил большую роль комиссии в развитии отношений двух стран. "После долгой паузы с 2019 года состоялись три межправительственные встречи, которые еще больше углубят наши отношения. Обе стороны выполнили все поставленные нами условия. Сегодняшняя повестка дня очень широка и охватывает различные сферы, транспорт, связь, технологии, здравоохранение, сельское хозяйство и другие сферы", - сказал Пашинян. Уверен, что договоренности, достигнутые в рамках заседания, добавят новое содержание армяно-грузинским отношениям, добавил он. Граждане Грузии и Армении смогут пересекать границу по ID-картам >>После заседания Межправительственной экономической комиссии премьер-министры Грузия и Армения подписали документ, согласно которому граждане двух стран смогут пересекать границу с биометрическими удостоверениями личности. Также подписан протокол 12-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами. Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. За эти годы Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, экономика, никол пашинян, ираклий гарибашвили, армения, грузино-армянские отношения