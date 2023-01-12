https://sputnik-georgia.ru/20230112/mat-saakashvili-ne-podtverdila-podlinnost-skandalnoy-zapisi-273868991.html
Мать Саакашвили не подтвердила подлинность скандальной записи
Мать Саакашвили не подтвердила подлинность скандальной записи
Мать осужденного экс-президента заявила, что у нее сейчас другие актуальные вопросы 12.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-12T15:06+0400
2023-01-12T15:06+0400
2023-01-12T15:40+0400
грузия
новости
ника мелия
михаил саакашвили
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леван хабеишвили
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания опровергла достоверность скандальной аудиозаписи, но при этом заявила, что не слушала ее и не собирается слушать. На аудиозаписи, распространенной накануне, слышно, как, предположительно, Гиули Аласания высказывается против возвращения своего сына Михаила Саакашвили в Грузию, так как боится за него. При этом она отметила, что главное, что об этом думает Россия. Она также назвала оппозицию паразитами, которые всегда были за счет Саакашвили. По словам Аласания, она не знает, кто обнародовал запись. "С кем я могу связать это? Тема исчерпана. Я не слушала и не хочу. Подобного не было и не могло быть в природе. И если даже и было, то почему сегодня?" – сказала Аласания. На аудиозаписи, предположительно, Аласания говорит, что России не нужен основатель нынешней правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, и она "готовит на будущее" экс-премьера, основателя оппозиционной партии "За Грузию" Георгия Гахария, хотя сейчас он особо ничего не может дать из-за низкого рейтинга. Аудиозапись, аутентичность которой не установлена, предположительно, была сделана до возвращения экс-президента на родину. Война компроматов в Грузии – в центре скандала оказалась мать Саакашвили>>Несколькими днями ранее появилась другая аудиозапись. На ней, предположительно, председатель "Нацдвижения" Ника Мелия нецензурными словами упоминает Саакашвили. Саакашвили, будучи гражданин Украины, официально никак не связан с основанной им партией. После того, как экс-президент покинул Грузию, он был идейным вдохновителем партии.Обе аудиозаписи распространились в преддверии выборов председателя "Нацдвижения", которые были назначены после того, как часть лидеров партии открыто начала конфликтовать с Мелия. Политика обвинили в том, что он ничего не делает для освобождения Саакашвили из заключения. В борьбу с лагерем сдержанной политики Мелия вступила "старая гвардия" "Нацдвижения" во главе с Леваном Хабеишвили. В ответ на упреки взбунтовавшихся коллег Мелия не раз заявлял, что освобождение Саакашвили для него в приоритете. Тем не менее партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента. Война компроматов: кто стоит за обнародованием аудиозаписи Мелия о Саакашвили>>За пост председателя "Нацдвижения", помимо Мелия и Хабеишвили, баллотируются бывший член партии, в прошлом глава тбилисской женской организации партии Нона Мамулашвили и глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе.О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя, экс-президента Михаила Саакашвили. Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Хабеишвили. "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, ника мелия, михаил саакашвили, украина, грузинская мечта, леван хабеишвили
грузия, новости, ника мелия, михаил саакашвили, украина, грузинская мечта, леван хабеишвили
Мать Саакашвили не подтвердила подлинность скандальной записи
15:06 12.01.2023 (обновлено: 15:40 12.01.2023)
Мать осужденного экс-президента заявила, что у нее сейчас другие актуальные вопросы
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания опровергла достоверность скандальной аудиозаписи, но при этом заявила, что не слушала ее и не собирается слушать.
На аудиозаписи, распространенной накануне, слышно, как, предположительно, Гиули Аласания высказывается против возвращения своего сына Михаила Саакашвили в Грузию, так как боится за него. При этом она отметила, что главное, что об этом думает Россия. Она также назвала оппозицию паразитами, которые всегда были за счет Саакашвили.
"Вообще не хочу отвечать на это. Этот вопрос меня не интересует… Я не слушала и не собираюсь слушать. У меня совершенно другие актуальные вопросы. Никак не подтверждаю", – заявила Аласания журналистам.
По словам Аласания, она не знает, кто обнародовал запись.
"С кем я могу связать это? Тема исчерпана. Я не слушала и не хочу. Подобного не было и не могло быть в природе. И если даже и было, то почему сегодня?" – сказала Аласания.
На аудиозаписи, предположительно, Аласания говорит, что России не нужен основатель нынешней правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, и она "готовит на будущее" экс-премьера, основателя оппозиционной партии "За Грузию" Георгия Гахария, хотя сейчас он особо ничего не может дать из-за низкого рейтинга.
Аудиозапись, аутентичность которой не установлена, предположительно, была сделана до возвращения экс-президента на родину.
Несколькими днями ранее появилась другая аудиозапись. На ней, предположительно, председатель "Нацдвижения" Ника Мелия нецензурными словами упоминает Саакашвили. Саакашвили, будучи гражданин Украины, официально никак не связан с основанной им партией. После того, как экс-президент покинул Грузию, он был идейным вдохновителем партии.
Обе аудиозаписи распространились в преддверии выборов председателя "Нацдвижения", которые были назначены после того, как часть лидеров партии открыто начала конфликтовать с Мелия. Политика обвинили в том, что он ничего не делает для освобождения Саакашвили из заключения.
В борьбу с лагерем сдержанной политики Мелия вступила "старая гвардия" "Нацдвижения" во главе с Леваном Хабеишвили.
В ответ на упреки взбунтовавшихся коллег Мелия не раз заявлял, что освобождение Саакашвили для него в приоритете. Тем не менее партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента.
За пост председателя "Нацдвижения", помимо Мелия и Хабеишвили, баллотируются бывший член партии, в прошлом глава тбилисской женской организации партии Нона Мамулашвили и глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе.
О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя, экс-президента Михаила Саакашвили. Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Хабеишвили.
"Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.