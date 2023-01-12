https://sputnik-georgia.ru/20230112/voyna-kompromatov-v-gruzii--v-tsentre-skandala-okazalas-mat-saakashvili-273866591.html
Война компроматов в Грузии – в центре скандала оказалась мать Саакашвили
Война компроматов в Грузии – в центре скандала оказалась мать Саакашвили
В Грузии распространилась новая скандальная аудиозапись 12.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-12T14:26+0400
2023-01-12T14:26+0400
2023-01-12T15:41+0400
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новости
леван хабеишвили
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тбилиси
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Представители крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" используют тайно сделанные записи как компроматы друг против друга, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бека Давитулиани. На аудиозаписи, распространенной накануне, слышно, как, предположительно, мать экс-президента Михаила Саакашвили Гиули Аласания высказывается против возвращения ее сына в Грузию, так как боится за него. При этом она отметила, что главное, что об этом думает Россия. Она также назвала оппозицию паразитами, которые всегда были за счет Саакашвили. По его словам, они используют компроматы друг против друга в преддверии выборов председателя "Нацдвижения". Внутрипартийные выборы назначены на 28-29 января. На распространенной накануне аудиозаписи, предположительно, Аласания помимо Саакашвили говорит и о других политиках. По ее словам, России не нужен основатель нынешней правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили и она "готовит на будущее" экс-премьера, основателя оппозиционной партии "За Грузию" Георгия Гахария, хотя сейчас он особо ничего не может дать из-за низкого рейтинга.Несколькими днями ранее появилась другая аудиозапись. На ней, предположительно, председатель "Нацдвижения" Ника Мелия нецензурными словами упоминает Саакашвили. Саакашвили, будучи гражданин Украины, официально никак не связан с основанной им партией. После того, как экс-президент покинул Грузию, он был идейным вдохновителем партии. Война компроматов: кто стоит за обнародованием аудиозаписи Мелия о Саакашвили>>"Какое бы крыло не победило (на выборах ЕНД – ред.), будущее этой партии очень мрачное и стоит под вопросом. У этой партии в любом случае будут проблемы, что означает, что у страны и с политической повесткой будет меньше проблем", – отметил другой депутат от "Грузинской мечты" Бека Давитулиани. Еще один депутат от правящей партии Рати Ионатамишвили считает, что распространение аудиозаписи, предположительно, с участием Аласания, является местью противникам Мелия. По его словам, хорошо то, что эти политики сами распространяют доказательства этого. Обе аудиозаписи, аутентичность которых не установлена, предположительно, были сделаны до возвращения экс-президента Грузии на родину. Страсти вокруг "Нацдвижения"О конфликте в главной оппозиционной партии и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя, экс-президента Михаила Саакашвили. Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили.Именно Хабеишвили во главе так называемой "старой гвардии" "Нацдвижения" вступил в открытый конфликт с Мелия. Они обвинили Мелия в пассивности, когда нужно было активно бороться за освобождение Саакашвили. В ответ на упреки взбунтовавшихся коллег Мелия не раз заявлял, что освобождение Саакашвили для него в приоритете. Тем не менее партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента.За пост председателя "Нацдвижения", помимо Мелия и Хабеишвили, баллотируются бывший член партии, в прошлом глава тбилисской женской организации партии Нона Мамулашвили и глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе.Депутат: грязные баталии – нормальное явление для "Нацдвижения">>"Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, леван хабеишвили, ника мелия, украина, тбилиси, михаил саакашвили, грузинская мечта
Война компроматов в Грузии – в центре скандала оказалась мать Саакашвили
14:26 12.01.2023 (обновлено: 15:41 12.01.2023)
В Грузии распространилась новая скандальная аудиозапись
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Представители крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" используют тайно сделанные записи как компроматы друг против друга, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бека Давитулиани.
На аудиозаписи, распространенной накануне, слышно, как, предположительно, мать экс-президента Михаила Саакашвили Гиули Аласания высказывается против возвращения ее сына в Грузию, так как боится за него. При этом она отметила, что главное, что об этом думает Россия. Она также назвала оппозицию паразитами, которые всегда были за счет Саакашвили.
"Для нас важно, что сегодня в оппозиционной партии раскол и как им свойственно во время раскола, они используют инструмент, которым всегда оперировали – записывают, распространяют", – заявил Давитулиани.
По его словам, они используют компроматы друг против друга в преддверии выборов председателя "Нацдвижения". Внутрипартийные выборы назначены на 28-29 января.
На распространенной накануне аудиозаписи, предположительно, Аласания помимо Саакашвили говорит и о других политиках. По ее словам, России не нужен основатель нынешней правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили и она "готовит на будущее" экс-премьера, основателя оппозиционной партии "За Грузию" Георгия Гахария, хотя сейчас он особо ничего не может дать из-за низкого рейтинга.
Несколькими днями ранее появилась другая аудиозапись. На ней, предположительно, председатель "Нацдвижения" Ника Мелия нецензурными словами упоминает Саакашвили. Саакашвили, будучи гражданин Украины, официально никак не связан с основанной им партией. После того, как экс-президент покинул Грузию, он был идейным вдохновителем партии.
"Какое бы крыло не победило (на выборах ЕНД – ред.), будущее этой партии очень мрачное и стоит под вопросом. У этой партии в любом случае будут проблемы, что означает, что у страны и с политической повесткой будет меньше проблем", – отметил другой депутат от "Грузинской мечты" Бека Давитулиани.
Еще один депутат от правящей партии Рати Ионатамишвили считает, что распространение аудиозаписи, предположительно, с участием Аласания, является местью противникам Мелия.
"Эти люди (члены "Нацдвижения" - ред.) без родины являются агентами во плоти. У них нет никаких национальных интересов, и они действуют только исходя из интересов спецслужб разных стран и партнеров", – заявил Ионатамишвили.
По его словам, хорошо то, что эти политики сами распространяют доказательства этого.
Обе аудиозаписи, аутентичность которых не установлена, предположительно, были сделаны до возвращения экс-президента Грузии на родину.
Страсти вокруг "Нацдвижения"
О конфликте в главной оппозиционной партии и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя, экс-президента Михаила Саакашвили. Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили.
Именно Хабеишвили во главе так называемой "старой гвардии" "Нацдвижения" вступил в открытый конфликт с Мелия. Они обвинили Мелия в пассивности, когда нужно было активно бороться за освобождение Саакашвили.
В ответ на упреки взбунтовавшихся коллег Мелия не раз заявлял, что освобождение Саакашвили для него в приоритете. Тем не менее партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента.
За пост председателя "Нацдвижения", помимо Мелия и Хабеишвили, баллотируются бывший член партии, в прошлом глава тбилисской женской организации партии Нона Мамулашвили и глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе.
"Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.