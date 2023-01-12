https://sputnik-georgia.ru/20230112/zagruzhennost-aeroporta-kutaisi-pochti-polnostyu-vosstanovilas-273875866.html

Загруженность аэропорта Кутаиси почти полностью восстановилась

Загруженность аэропорта Кутаиси почти полностью восстановилась

Аэропорт в декабре обслужил 85 тысяч пассажиров, на 3% больше по сравнению с декабрем 2019 года 12.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-12T20:17+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. В 2022 году пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту имени Давида Агмашенебели восстановился на 94% по сравнению с 2019 годом, сообщает Объединение аэропортов Грузии. По информации Объединения, в прошлом году аэропорт обслужил 822 486 пассажиров, тогда как в 2019 году их было 873 907. Помимо пассажиропотока, у аэропорта положительная динамика в плане восстановления авиарейсов – на 112%. В 2022 году аэропорт обслужил 3 220 рейсов, на 1,1% больше, чем в период до пандемии, в 2019 году. Что касается показателей за декабрь 2022 года, то аэропорт обслужил 85 тысяч пассажиров, на 3% больше по сравнению с декабрем 2019 года. Тбилисский аэропорт завершит год почти тремя миллионами пассажиров >>Также в прошлом месяце кутаисский аэропорт обслужил 306 рейсов, на 6% больше, чем за аналогичный период 2019 года. На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющие рейсы по 28 направлениям в 17 стран. Туризм является важной составляющей экономики Грузии, поэтому для поддержки крайне пострадавшей от пандемии отрасли Грузия начала постепенно снимать ограничения и открывать свои границы. Аэропорты Тбилиси и Батуми получили международный сертификат >>Регулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля 2021 года. Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-ноябре 2022 года выросло на 185,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 4,9 миллиона. Грузия за 11 месяцев 2022 года восстановила показатели 2019 года, когда в стране был пик туризма, на 56%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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