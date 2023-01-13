https://sputnik-georgia.ru/20230113/v-kakikh-gorodakh-gruzii-poydet-sneg-13-yanvarya-prognoz-pogody-po-regionam-273894323.html

В каких городах Грузии пойдет снег 13 января? Прогноз погоды по регионам

В каких городах Грузии пойдет снег 13 января? Прогноз погоды по регионам

В восточной части страны ожидается обильный снегопад, а в западной – сильный ветер 13.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют, что в некоторых регионах страны 13 января ожидается облачная погода и снег, а в некоторых – солнечная и ясная. Снег 13 января ожидается в городах Рустави и Тбилиси. Самыми теплыми местами 13 января, по прогнозам синоптиков, являются Батуми (+11 градусов тепла), Зугдиди (+10), Озургети (+10), Поти (+9), Кутаиси (+8) и Амбролаури (+6). Шестой день непогоды в Грузии – ситуация в регионах>>Далее следуют Боржоми, Ахалцихе и Местиа – здесь ожидается +2 градуса тепла. В Рустави также + 2 градуса тепла и снег, в Тбилиси температура прогреется максимум до +1 градуса тепла. Погода ожидается облачной, местами снег. Самыми холодными местами в этот день будут Гудаури (-11 градусов мороза), Бакуриани (-4 ), Степанцминда (-2), Гори (-1) и Телави (0). Синоптики прогнозируют улучшение погоды с 15 января, а до этого в восточной части страны ожидается обильный снегопад, а в западной – сильный ветер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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