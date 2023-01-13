https://sputnik-georgia.ru/20230113/loukoster-wizz-air-rasshiryaet-svoyu-bazu-v-kutaisi-273892040.html

Лоукостер Wizz Air расширяет свою базу в Кутаиси

Лоукостер Wizz Air расширяет свою базу в Кутаиси

Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года 13.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-13T10:02+0400

2023-01-13T10:02+0400

2023-01-13T10:02+0400

грузия

новости

туризм

кутаиси

wizz air

кутаисский международный аэропорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/13/251500294_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_a00b4c85db9611c8bf1f26f09980686b.jpg

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air расширит свою базу в Кутаиси, вернув третий самолет с июня 2023 года, сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии. Компания планирует осуществлять регулярные рейсы в пять европейских городов – Брюссель, Мадрид, Франкфурт, Гамбург и Познань. Регулярные рейсы будут осуществляться два раза в неделю. По данным 11 месяцев этого года, авиакомпания Wizz Air обслужила около 550 тысяч пассажиров. К 2023 году в целом авиакомпания из аэропорта Кутаиси будет осуществлять полеты в 27 направлениях Европы и Ближнего Востока. Загруженность аэропорта Кутаиси почти полностью восстановилась >>Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года. Она стала одной из ведущих авиакомпаний в Грузии, обеспечивающей перевозку более 2,5 миллиона пассажиров, что значительно способствовало усилению авиасообщения и туризма в последние годы. Wizz Air – фаворит среди жителей Грузии, любителей путешествовать по Европе. Из-за пандемии коронавируса компания была вынуждена сократить свои базы и прекратить полеты. Регулярное авиасообщение в стране возобновлено с 1 февраля 2021 года, а уже с лета лоукостер начал восстанавливать регулярные рейсы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, туризм, кутаиси, wizz air, кутаисский международный аэропорт