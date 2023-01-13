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МВФ не будет ухудшать прогноз роста мировой экономики на 2023 год

МВФ не будет ухудшать прогноз роста мировой экономики на 2023 год

Пока у людей есть рабочие места, экономика будет сохранять стабильность. МВФ не ожидает ухудшения прогноза 13.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-13T20:15+0400

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Международный валютный фонд не будет ухудшать прогноз роста мировой экономики на 2023 год, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. На этой неделе Всемирный банк опубликовал прогноз, согласно которому рост мировой экономики в 2023 году ухудшится до 1,7%, и подчеркнул, что любое новое негативное событие может спровоцировать рецессию МВФ прогнозирует рост мировой экономики в этом году на 2,7%. По словам директора фонда, сегодня мир переживает ряд кризисов и мировое сообщество должно быть готово к неожиданным угрозам. В частности, она привела климатические катаклизмы, мощные кибератаки и эскалацию войны в Украине, например, с возможным применением ядерного оружия. Всемирный банк прогнозирует снижение роста мировой экономики в 2023 году >>Гиоргиева также заявила, что опасения по поводу роста цен на нефть не оправдались и рынок труда также оставался стабильным. "Когда у людей есть работа, они тратят деньги, несмотря на высокие цены, и это помогает экономике", — сказала директор Всемирного валютного фонда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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