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МВФ не будет ухудшать прогноз роста мировой экономики на 2023 год
МВФ не будет ухудшать прогноз роста мировой экономики на 2023 год
Пока у людей есть рабочие места, экономика будет сохранять стабильность. МВФ не ожидает ухудшения прогноза 13.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-13T20:15+0400
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Международный валютный фонд не будет ухудшать прогноз роста мировой экономики на 2023 год, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. На этой неделе Всемирный банк опубликовал прогноз, согласно которому рост мировой экономики в 2023 году ухудшится до 1,7%, и подчеркнул, что любое новое негативное событие может спровоцировать рецессию МВФ прогнозирует рост мировой экономики в этом году на 2,7%. По словам директора фонда, сегодня мир переживает ряд кризисов и мировое сообщество должно быть готово к неожиданным угрозам. В частности, она привела климатические катаклизмы, мощные кибератаки и эскалацию войны в Украине, например, с возможным применением ядерного оружия. Всемирный банк прогнозирует снижение роста мировой экономики в 2023 году >>Гиоргиева также заявила, что опасения по поводу роста цен на нефть не оправдались и рынок труда также оставался стабильным. "Когда у людей есть работа, они тратят деньги, несмотря на высокие цены, и это помогает экономике", — сказала директор Всемирного валютного фонда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, экономика, мвф, всемирный банк
в мире, новости, экономика, мвф, всемирный банк
МВФ не будет ухудшать прогноз роста мировой экономики на 2023 год
20:15 13.01.2023 (обновлено: 20:32 13.01.2023)
Пока у людей есть рабочие места, экономика будет сохранять стабильность. МВФ не ожидает ухудшения прогноза
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Международный валютный фонд не будет ухудшать прогноз роста мировой экономики на 2023 год, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
На этой неделе Всемирный банк опубликовал прогноз, согласно которому рост мировой экономики в 2023 году ухудшится до 1,7%, и подчеркнул, что любое новое негативное событие может спровоцировать рецессию
По словам директора фонда Кристалины Георгиевой, 2023 год будет сложным, но пока у людей есть рабочие места, экономика будет сохранять стабильность. МВФ не ожидает ухудшения прогноза.
МВФ прогнозирует рост мировой экономики в этом году на 2,7%.
По словам директора фонда, сегодня мир переживает ряд кризисов и мировое сообщество должно быть готово к неожиданным угрозам. В частности, она привела климатические катаклизмы, мощные кибератаки и эскалацию войны в Украине, например, с возможным применением ядерного оружия.
Гиоргиева также заявила, что опасения по поводу роста цен на нефть не оправдались и рынок труда также оставался стабильным.
"Когда у людей есть работа, они тратят деньги, несмотря на высокие цены, и это помогает экономике", — сказала директор Всемирного валютного фонда.