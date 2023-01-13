https://sputnik-georgia.ru/20230113/natsarkhiv-gruzii-otrestavriroval-okolo-19-tysyach-dokumentov-v-2022-godu-273902786.html

Нацархив Грузии отреставрировал около 19 тысяч документов в 2022 году

Нацархив Грузии отреставрировал около 19 тысяч документов в 2022 году

Среди отреставрированных документов – сборник кратких описаний жизни святых и праздников XVII века 13.01.2023, Sputnik Грузия

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культура

грузия

архив

национальный архив грузии

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Более 18 тысяч листов, 12 афиш, 220 газет, два фотоальбома и до 90 технических чертежей отреставрировали в 2022 году в Национальном архиве Грузии, говорится в сообщении пресс-службы.Реставраторы работали над материалами, хранящимися в центральном историческом архиве, архивах новой истории и кино-фото документов.Национальный музей Грузии попал в десятку лучших музеев мира>>>Среди отреставрированных материалов – исторические документы, Свинаксар XVII века (религиозный сборник кратких описаний жизни святых и праздников), афиши художественных фильмов, фотографии строительства Рионской ГЭС, газеты "Мхедари" (1920) и "Народные дела" (1917).Важным нововведением в области реставрации документов Национального архива стало открытие в ноябре 2022 года реставрационной лаборатории в центральном архиве Кутаиси. Здесь уже восстановлено более 300 листов архивных документов.Национальный архив Грузии был основан 23 апреля 1920 года. По официальной версии начало коллекционированию и хранению документальных памятников в Грузии было положено еще в VI веке нашей эры.В 2015 году древнейшие рукописи, которые сохранились в Национальном архиве Грузии, включили в Реестр программы ЮНЕСКО "Память мира".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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