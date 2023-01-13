https://sputnik-georgia.ru/20230113/natsbank-gruzii-prodolzhaet-prinimat-mery-po-zaschite-prav-potrebiteley-273918233.html
Нацбанк Грузии продолжает принимать меры по защите прав потребителей
Нацбанк Грузии продолжает принимать меры по защите прав потребителей
Финансовая организация должна предоставить клиенту полную информацию как о комбинированном предложении, так и о цене реализации отдельного финансового продукта 13.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-13T20:41+0400
2023-01-13T20:41+0400
2023-01-13T20:48+0400
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национальный банк грузии
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Финансовые организации в Грузии будут обязаны соблюдать новые требования, которые направлены на защиту прав потребителей, с 1 апреля 2023 года, говорится в сообщении Национального банка. Защита прав и интересов потребителей финансового сектора является одним из основных приоритетов Нацбанка. Цель новых правил для финансовых учреждений - прозрачность цен на комбинированные финансовые продукты, содействие принятию наиболее информированных решений потребителями и поощрение конкуренции на рынке. В частности, финансовая организация должна предоставить клиенту полную информацию как о комбинированном предложении, так и о цене реализации отдельного финансового продукта. Новые требования распространяются на действующие в Грузии коммерческие банки и филиалы иностранных банков, а также на микрофинансовые организации, небанковские депозитные учреждения – кредитные союзы и кредитные организации. Как отмечает Нацбанк, у пользователей появится возможность сравнить финансовые продукты одной или нескольких финансовых организаций, что поможет пользователю принять информированное решение. Как Нацбанк Грузии защищает права потребителей? >>При этом, финансовые организации не обязаны указывать цену финансового продукта, который они предлагают клиентам только в сочетании с другими финансовыми продуктами и которые не представляют собой самостоятельный финансовый продукт. В таком случае финансовой организации достаточно указать и предоставить информацию клиенту о том, что клиент не может приобрести конкретный финансовый продукт отдельно. Нацбанк отмечает, что в процессе разработки правил регулятор активно сотрудничал с экспертами Всемирного банка. Проект опубликован на сайте Национального банка с целью получения мнений, комментариев и рекомендаций от заинтересованных лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, защита прав потребителей
грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, защита прав потребителей
Нацбанк Грузии продолжает принимать меры по защите прав потребителей
20:41 13.01.2023 (обновлено: 20:48 13.01.2023)
Финансовая организация должна предоставить клиенту полную информацию как о комбинированном предложении, так и о цене реализации отдельного финансового продукта
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Финансовые организации в Грузии будут обязаны соблюдать новые требования, которые направлены на защиту прав потребителей, с 1 апреля 2023 года, говорится в сообщении Национального банка.
Защита прав и интересов потребителей финансового сектора является одним из основных приоритетов Нацбанка. Цель новых правил для финансовых учреждений - прозрачность цен на комбинированные финансовые продукты, содействие принятию наиболее информированных решений потребителями и поощрение конкуренции на рынке.
"Финансовые организации, предлагая потребителям комбинацию финансовых продуктов, должны обеспечивать прозрачное указание цены отдельного финансового продукта и предоставлять потребителям надлежащую информацию", - говорится в сообщении.
В частности, финансовая организация должна предоставить клиенту полную информацию как о комбинированном предложении, так и о цене реализации отдельного финансового продукта.
Новые требования распространяются на действующие в Грузии коммерческие банки и филиалы иностранных банков, а также на микрофинансовые организации, небанковские депозитные учреждения – кредитные союзы и кредитные организации.
Как отмечает Нацбанк, у пользователей появится возможность сравнить финансовые продукты одной или нескольких финансовых организаций, что поможет пользователю принять информированное решение.
При этом, финансовые организации не обязаны указывать цену финансового продукта, который они предлагают клиентам только в сочетании с другими финансовыми продуктами и которые не представляют собой самостоятельный финансовый продукт.
В таком случае финансовой организации достаточно указать и предоставить информацию клиенту о том, что клиент не может приобрести конкретный финансовый продукт отдельно.
Нацбанк отмечает, что в процессе разработки правил регулятор активно сотрудничал с экспертами Всемирного банка. Проект опубликован на сайте Национального банка с целью получения мнений, комментариев и рекомендаций от заинтересованных лиц.