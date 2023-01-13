https://sputnik-georgia.ru/20230113/natsbank-gruzii-prodolzhaet-prinimat-mery-po-zaschite-prav-potrebiteley-273918233.html

Нацбанк Грузии продолжает принимать меры по защите прав потребителей

Нацбанк Грузии продолжает принимать меры по защите прав потребителей

Финансовая организация должна предоставить клиенту полную информацию как о комбинированном предложении, так и о цене реализации отдельного финансового продукта 13.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Финансовые организации в Грузии будут обязаны соблюдать новые требования, которые направлены на защиту прав потребителей, с 1 апреля 2023 года, говорится в сообщении Национального банка. Защита прав и интересов потребителей финансового сектора является одним из основных приоритетов Нацбанка. Цель новых правил для финансовых учреждений - прозрачность цен на комбинированные финансовые продукты, содействие принятию наиболее информированных решений потребителями и поощрение конкуренции на рынке. В частности, финансовая организация должна предоставить клиенту полную информацию как о комбинированном предложении, так и о цене реализации отдельного финансового продукта. Новые требования распространяются на действующие в Грузии коммерческие банки и филиалы иностранных банков, а также на микрофинансовые организации, небанковские депозитные учреждения – кредитные союзы и кредитные организации. Как отмечает Нацбанк, у пользователей появится возможность сравнить финансовые продукты одной или нескольких финансовых организаций, что поможет пользователю принять информированное решение. Как Нацбанк Грузии защищает права потребителей? >>При этом, финансовые организации не обязаны указывать цену финансового продукта, который они предлагают клиентам только в сочетании с другими финансовыми продуктами и которые не представляют собой самостоятельный финансовый продукт. В таком случае финансовой организации достаточно указать и предоставить информацию клиенту о том, что клиент не может приобрести конкретный финансовый продукт отдельно. Нацбанк отмечает, что в процессе разработки правил регулятор активно сотрудничал с экспертами Всемирного банка. Проект опубликован на сайте Национального банка с целью получения мнений, комментариев и рекомендаций от заинтересованных лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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