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Первая жертва непогоды в Грузии – в Гурии погиб человек

Первая жертва непогоды в Грузии – в Гурии погиб человек

В районе, где произошла трагедия, местные власти призывают жителей не выходить на улицу без необходимости 13.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Дерево упало на ехавший автомобиль в селе Леса (Гурия), водитель скончался на месте, сообщает телекомпания "Рустави 2". В Гурии (Западная Грузия) уже несколько дней бушует сильный ветер. Накануне в районе Ланчхути, где и произошла трагедия, были повалены около 50 деревьев, повреждены линии электропередач и газопровод. Местные власти просят жителей выходить из дома только в крайних случаях. Шестой день непогоды в Грузии – ситуация в регионах>>>Из-за непогоды в городе в регионе Самегрело - Земо Сванети пострадали несколько человек. С переломами и ушибами различной степени тяжести они доставлены в медучреждения, где проходят лечение. Грузия шестой день борется с непогодой. В регионах ветер и снег создали серьезные проблемы жителям, повалены деревья, перекрыты дороги, отменены некоторые рейсы поездов и автобусов, есть проблемы с подачей газа и электроэнергии. Синоптики прогнозируют улучшение погоды с 15 января. До этого в восточной части страны ожидается обильный снегопад, а в западной – сильный ветер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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