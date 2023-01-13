https://sputnik-georgia.ru/20230113/pervaya-zhertva-nepogody-v-gruzii--v-gurii-pogib-chelovek-273894860.html
Первая жертва непогоды в Грузии – в Гурии погиб человек
Первая жертва непогоды в Грузии – в Гурии погиб человек
В районе, где произошла трагедия, местные власти призывают жителей не выходить на улицу без необходимости 13.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-13T10:52+0400
2023-01-13T10:52+0400
2023-01-13T10:59+0400
происшествия
грузия
новости
гурия
западная грузия
непогода в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/13/268681258_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_4f91e92d774c562261e5b8c69c7f8d20.jpg
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Дерево упало на ехавший автомобиль в селе Леса (Гурия), водитель скончался на месте, сообщает телекомпания "Рустави 2". В Гурии (Западная Грузия) уже несколько дней бушует сильный ветер. Накануне в районе Ланчхути, где и произошла трагедия, были повалены около 50 деревьев, повреждены линии электропередач и газопровод. Местные власти просят жителей выходить из дома только в крайних случаях. Шестой день непогоды в Грузии – ситуация в регионах>>>Из-за непогоды в городе в регионе Самегрело - Земо Сванети пострадали несколько человек. С переломами и ушибами различной степени тяжести они доставлены в медучреждения, где проходят лечение. Грузия шестой день борется с непогодой. В регионах ветер и снег создали серьезные проблемы жителям, повалены деревья, перекрыты дороги, отменены некоторые рейсы поездов и автобусов, есть проблемы с подачей газа и электроэнергии. Синоптики прогнозируют улучшение погоды с 15 января. До этого в восточной части страны ожидается обильный снегопад, а в западной – сильный ветер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
гурия
западная грузия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/13/268681258_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_e1f8ed4e35f81748bd350a5d340c010c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, гурия, западная грузия, непогода в грузии
происшествия, грузия, новости, гурия, западная грузия, непогода в грузии
Первая жертва непогоды в Грузии – в Гурии погиб человек
10:52 13.01.2023 (обновлено: 10:59 13.01.2023)
В районе, где произошла трагедия, местные власти призывают жителей не выходить на улицу без необходимости
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Дерево упало на ехавший автомобиль в селе Леса (Гурия), водитель скончался на месте, сообщает телекомпания "Рустави 2".
В Гурии (Западная Грузия) уже несколько дней бушует сильный ветер. Накануне в районе Ланчхути, где и произошла трагедия, были повалены около 50 деревьев, повреждены линии электропередач и газопровод. Местные власти просят жителей выходить из дома только в крайних случаях.
Из-за непогоды в городе в регионе Самегрело - Земо Сванети пострадали несколько человек. С переломами и ушибами различной степени тяжести они доставлены в медучреждения, где проходят лечение.
Грузия шестой день борется с непогодой. В регионах ветер и снег создали серьезные проблемы жителям, повалены деревья, перекрыты дороги, отменены некоторые рейсы поездов и автобусов, есть проблемы с подачей газа и электроэнергии.
Синоптики прогнозируют улучшение погоды с 15 января. До этого в восточной части страны ожидается обильный снегопад, а в западной – сильный ветер.