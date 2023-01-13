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"Руставский азот" купила сингапурская компания
"Руставский азот" купила сингапурская компания
Эта инвестиция станет одной из крупнейших в Грузии 13.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-13T18:41+0400
2023-01-13T18:41+0400
2023-01-13T19:03+0400
грузия
новости
экономика
ао "руставский азот"
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Новым владельцем химзавода "Руставский азот" стала сингапурская компания Indorama Corporation, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии. "Руставский азот" является крупнейшим производителем азотных удобрений в регионе. Продукция предприятия реализуется как на грузинском рынке, так и за рубежом. Завод, который специализируется на выпуске минеральных удобрений, является единственным производителем аммиачной селитры на Южном Кавказе. По его словам, сделка состоялась при поддержке правительства. Планируемые инвестиции по своему размеру войдут в число крупнейших в Грузии. Хидурели сообщил, что компания годами изучала инвестиционный климат и возможности Грузии, в чем активно участвовала инвестиционная команда государственного агентства "Производи в Грузии". "Руставский азот" оштрафован и частично приостановил работу >>Indorama Corporation — один из ведущих химических холдингов в Азии, производящий азотные и фосфорные удобрения, а также полиэтилен, полипропилен, полиэстер, текстиль, хлопковое волокно и медицинские перчатки. У компании более 160 предприятий в 38 странах мира, в которых занято более 45 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, ао "руставский азот"
грузия, новости, экономика, ао "руставский азот"
"Руставский азот" купила сингапурская компания
18:41 13.01.2023 (обновлено: 19:03 13.01.2023)
Эта инвестиция станет одной из крупнейших в Грузии
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Новым владельцем химзавода "Руставский азот" стала сингапурская компания Indorama Corporation, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
"Руставский азот" является крупнейшим производителем азотных удобрений в регионе. Продукция предприятия реализуется как на грузинском рынке, так и за рубежом. Завод, который специализируется на выпуске минеральных удобрений, является единственным производителем аммиачной селитры на Южном Кавказе.
"В ближайшие годы корпорация планирует инвестировать значительные финансовые ресурсы в направлении модернизации, развития и расширения производства предприятия", - заявил директор агентства "Производи в Грузии" Михаил Хидурели.
По его словам, сделка состоялась при поддержке правительства. Планируемые инвестиции по своему размеру войдут в число крупнейших в Грузии.
Хидурели сообщил, что компания годами изучала инвестиционный климат и возможности Грузии, в чем активно участвовала инвестиционная команда государственного агентства "Производи в Грузии".
Indorama Corporation — один из ведущих химических холдингов в Азии, производящий азотные и фосфорные удобрения, а также полиэтилен, полипропилен, полиэстер, текстиль, хлопковое волокно и медицинские перчатки.
У компании более 160 предприятий в 38 странах мира, в которых занято более 45 тысяч человек.