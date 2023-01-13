https://sputnik-georgia.ru/20230113/rustavskiy-azot-kupila-singapurskaya-kompaniya-273913514.html

"Руставский азот" купила сингапурская компания

"Руставский азот" купила сингапурская компания

Эта инвестиция станет одной из крупнейших в Грузии 13.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-13T18:41+0400

2023-01-13T18:41+0400

2023-01-13T19:03+0400

грузия

новости

экономика

ао "руставский азот"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1d/251606942_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_968b2eee894cacb4e56884a3cd1158bf.jpg

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Новым владельцем химзавода "Руставский азот" стала сингапурская компания Indorama Corporation, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии. "Руставский азот" является крупнейшим производителем азотных удобрений в регионе. Продукция предприятия реализуется как на грузинском рынке, так и за рубежом. Завод, который специализируется на выпуске минеральных удобрений, является единственным производителем аммиачной селитры на Южном Кавказе. По его словам, сделка состоялась при поддержке правительства. Планируемые инвестиции по своему размеру войдут в число крупнейших в Грузии. Хидурели сообщил, что компания годами изучала инвестиционный климат и возможности Грузии, в чем активно участвовала инвестиционная команда государственного агентства "Производи в Грузии". "Руставский азот" оштрафован и частично приостановил работу >>Indorama Corporation — один из ведущих химических холдингов в Азии, производящий азотные и фосфорные удобрения, а также полиэтилен, полипропилен, полиэстер, текстиль, хлопковое волокно и медицинские перчатки. У компании более 160 предприятий в 38 странах мира, в которых занято более 45 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, ао "руставский азот"