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"Руставский азот" оштрафован и частично приостановил работу
"Руставский азот" оштрафован и частично приостановил работу
Только в 2021 году Служба инспекции труда выдала заводу 32 указания для искоренения существующих нарушений 18.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-18T21:12+0400
2022-11-18T21:12+0400
2022-11-18T21:12+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Представители Службы инспекции труда оштрафовали на 50 тысяч лари (18,3 тысячи долларов) завод "Руставский азот", на территории которого обрушились строительные леса и погиб человек, сообщает телекомпания "Имеди".Строительные леса обрушились на территории завода сегодня утром. В результате чего погиб один и пострадали двое человек. По решению инспекторов, завод частично приостановил работу.Инспектирование на территории завода не завершилось. На основе первичной проверки выяснилось, что инцидент был вызван обрушением строительных лесов, которые были изготовлены в кустарных условиях.В заявлении отмечено, что критическое несоответствие установленным нормам инспекторы выявили и в июле. Тогда завод временно прекратил работу.Только в 2021 году Служба инспекции труда выдала заводу 32 указания для искоренения существующих нарушений. На данный момент эти указания обжалованы заводом "Руставский Азот".На основе законодательства Грузии, в случае выявления повторного нарушения в течение двух лет определяется денежная санкция исходя из оборота компании. Соответственно, помимо приостановления рабочего процесса, "Руставский азот" обязали выплатить и 50 тысяч лари.Трагедия на заводе в Грузии – погиб один человек >>На данный момент на заводе проходит полный процесс инспектирования, и в случае выявления дополнительных нарушений будут проведены соответствующие меры, отмечают в Службе инспекции труда.Что касается состояния здоровья двух мужчин, пострадавших во время обрушения строительных лесов, то по словам врачей, их положение стабильное.Стало известно о состоянии здоровья пострадавших на заводе "Азот" в Рустави >>Пострадавшие проходят лечение в центральной клинике Рустави. Мужчины получили поверхностные повреждения.Следствие ведется по факту нарушения строительных норм или безопасности во время ведения других работ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, рустави
грузия, новости, происшествия, рустави
"Руставский азот" оштрафован и частично приостановил работу
Только в 2021 году Служба инспекции труда выдала заводу 32 указания для искоренения существующих нарушений
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Представители Службы инспекции труда оштрафовали на 50 тысяч лари (18,3 тысячи долларов) завод "Руставский азот", на территории которого обрушились строительные леса и погиб человек, сообщает телекомпания "Имеди".
Строительные леса обрушились на территории завода сегодня утром. В результате чего погиб один и пострадали двое человек. По решению инспекторов, завод частично приостановил работу.
Инспектирование на территории завода не завершилось. На основе первичной проверки выяснилось, что инцидент был вызван обрушением строительных лесов, которые были изготовлены в кустарных условиях.
"Нарушения, существующие на месте, являются критически несовместимыми, из-за чего объект оштрафован и приостановлено право деятельности", – говорится в заявлении Службы инспекции труда.
В заявлении отмечено, что критическое несоответствие установленным нормам инспекторы выявили и в июле. Тогда завод временно прекратил работу.
Только в 2021 году Служба инспекции труда выдала заводу 32 указания для искоренения существующих нарушений. На данный момент эти указания обжалованы заводом "Руставский Азот".
На основе законодательства Грузии, в случае выявления повторного нарушения в течение двух лет определяется денежная санкция исходя из оборота компании. Соответственно, помимо приостановления рабочего процесса, "Руставский азот" обязали выплатить и 50 тысяч лари.
На данный момент на заводе проходит полный процесс инспектирования, и в случае выявления дополнительных нарушений будут проведены соответствующие меры, отмечают в Службе инспекции труда.
Что касается состояния здоровья двух мужчин, пострадавших во время обрушения строительных лесов, то по словам врачей, их положение стабильное.
Пострадавшие проходят лечение в центральной клинике Рустави. Мужчины получили поверхностные повреждения.
Следствие ведется по факту нарушения строительных норм или безопасности во время ведения других работ.