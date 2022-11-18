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"Руставский азот" оштрафован и частично приостановил работу

"Руставский азот" оштрафован и частично приостановил работу

Только в 2021 году Служба инспекции труда выдала заводу 32 указания для искоренения существующих нарушений 18.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Представители Службы инспекции труда оштрафовали на 50 тысяч лари (18,3 тысячи долларов) завод "Руставский азот", на территории которого обрушились строительные леса и погиб человек, сообщает телекомпания "Имеди".Строительные леса обрушились на территории завода сегодня утром. В результате чего погиб один и пострадали двое человек. По решению инспекторов, завод частично приостановил работу.Инспектирование на территории завода не завершилось. На основе первичной проверки выяснилось, что инцидент был вызван обрушением строительных лесов, которые были изготовлены в кустарных условиях.В заявлении отмечено, что критическое несоответствие установленным нормам инспекторы выявили и в июле. Тогда завод временно прекратил работу.Только в 2021 году Служба инспекции труда выдала заводу 32 указания для искоренения существующих нарушений. На данный момент эти указания обжалованы заводом "Руставский Азот".На основе законодательства Грузии, в случае выявления повторного нарушения в течение двух лет определяется денежная санкция исходя из оборота компании. Соответственно, помимо приостановления рабочего процесса, "Руставский азот" обязали выплатить и 50 тысяч лари.Трагедия на заводе в Грузии – погиб один человек >>На данный момент на заводе проходит полный процесс инспектирования, и в случае выявления дополнительных нарушений будут проведены соответствующие меры, отмечают в Службе инспекции труда.Что касается состояния здоровья двух мужчин, пострадавших во время обрушения строительных лесов, то по словам врачей, их положение стабильное.Стало известно о состоянии здоровья пострадавших на заводе "Азот" в Рустави >>Пострадавшие проходят лечение в центральной клинике Рустави. Мужчины получили поверхностные повреждения.Следствие ведется по факту нарушения строительных норм или безопасности во время ведения других работ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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