https://sputnik-georgia.ru/20230113/vitse-premer-gruzii-v-otnosheniyakh-s-armeniey-dostignut-znachitelnyy-progress-273891887.html

Вице-премьер Грузии: в отношениях с Арменией достигнут значительный прогресс

Вице-премьер Грузии: в отношениях с Арменией достигнут значительный прогресс

По данным первых 11 месяцев прошлого года товарооборот между двумя странами превысил один миллиард долларов и вырос на 70% 13.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-13T07:01+0400

2023-01-13T07:01+0400

2023-01-13T09:29+0400

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грузино-армянские отношения

грузино-армянские отношения

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ТБИЛИСИ, 13 янв - Sputnik. Экономические отношения между Грузией и Арменией активно развиваются, и прогресс уже заметен, заявил вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили. Двенадцатое заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству прошло в Ереване в четверг. Он также отметил рост числа визитов граждан Армении в Грузию. "В 2022 году фиксируется около 700 000 визитеров из Армении. В целом турпоток увеличивается, и Армения занимает третье место среди туристических рынков Грузии", – сказал Давиташвили. По его словам, на данном этапе страны обсуждают возможности расширения сотрудничества в сфере энергетики, а также использование новых возможностей Грузии по торговле электроэнергией с Европой. Гарибашвили: Межправительственная комиссия Грузии и Армении – еще один шаг вперед >>Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. За эти годы Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, армения, леван давиташвили, грузино-армянские отношения, грузино-армянские отношения