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Всемирный банк понизил прогноз роста экономики Грузии
Всемирный банк понизил прогноз роста экономики Грузии
Инфляция в сочетании с ужесточением глобальных финансовых условий может повлиять на макрофинансовую стабильность из-за высокой долларизации, говорится в отчете... 13.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-13T09:01+0400
2023-01-13T09:01+0400
2023-01-13T09:28+0400
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Грузии на 2023 год с 5,5 до 4%, говорится в отчете Всемирного банка "Перспективы мировой экономики".В 2024 году Всемирный банк ожидает рост ВВП Грузии в размере 5%. В отчете Всемирного банка отмечено, что инфляционное давление снизилось во второй половине 2022 года, несмотря на то, что оно оставалось на высоком уровне – 9,8% в годовом исчислении в декабре. Ожидается постепенное снижение инфляции при сохранении жесткой монетарной политики. По информации банка, на туризм и денежные переводы в Грузии может негативно повлиять значительный экономический спад, ожидаемый в России в 2023 году, в результате затянувшегося конфликта и санкций. Положительной перспективой Всемирный банк считает приток денежных потоков на более длительный период, чем ожидалось, и получение Грузией выгоды в результате реконфигурации транспортного коридора в результате создания новой направленности торговли. Всемирный банк прогнозирует снижение роста мировой экономики в 2023 году >>Аналогичный прогноз роста экономики в 2023 году у Нацбанка Грузии. Согласно базовому сценарию Нацбанка, рост экономики Грузии замедлится в 2023 году и окажется на уровне периода до пандемии коронавируса в 4%. По данным регулятора, нынешний прогнозируемый в 2022 году экономический рост на уровне 10% обусловлен в основном потоками иностранных визитеров и растущими их тратами, а также высоким темпом кредитования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, всемирный банк, экономика
грузия, новости, всемирный банк, экономика
Всемирный банк понизил прогноз роста экономики Грузии
09:01 13.01.2023 (обновлено: 09:28 13.01.2023)
Инфляция в сочетании с ужесточением глобальных финансовых условий может повлиять на макрофинансовую стабильность из-за высокой долларизации, говорится в отчете ВБ
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Грузии на 2023 год с 5,5 до 4%, говорится в отчете Всемирного банка "Перспективы мировой экономики".
В 2024 году Всемирный банк ожидает рост ВВП Грузии в размере 5%.
В отчете Всемирного банка отмечено, что инфляционное давление снизилось во второй половине 2022 года, несмотря на то, что оно оставалось на высоком уровне – 9,8% в годовом исчислении в декабре. Ожидается постепенное снижение инфляции при сохранении жесткой монетарной политики.
"С этой точки зрения риски в основном сбалансированы. С другой стороны, постоянная инфляция в сочетании с ужесточением глобальных финансовых условий может повлиять на курс лари и, возможно, на макрофинансовую стабильность из-за высокого уровня долларизации", – говорится в сообщении.
По информации банка, на туризм и денежные переводы в Грузии может негативно повлиять значительный экономический спад, ожидаемый в России в 2023 году, в результате затянувшегося конфликта и санкций.
Положительной перспективой Всемирный банк считает приток денежных потоков на более длительный период, чем ожидалось, и получение Грузией выгоды в результате реконфигурации транспортного коридора в результате создания новой направленности торговли.
Аналогичный прогноз роста экономики в 2023 году у Нацбанка Грузии.
Согласно базовому сценарию Нацбанка, рост экономики Грузии замедлится в 2023 году и окажется на уровне периода до пандемии коронавируса в 4%. По данным регулятора, нынешний прогнозируемый в 2022 году экономический рост на уровне 10% обусловлен в основном потоками иностранных визитеров и растущими их тратами, а также высоким темпом кредитования.