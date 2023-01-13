https://sputnik-georgia.ru/20230113/vsemirnyy-bank-ponizil-prognoz-rosta-ekonomiki-gruzii-273891699.html

Всемирный банк понизил прогноз роста экономики Грузии

Всемирный банк понизил прогноз роста экономики Грузии

Инфляция в сочетании с ужесточением глобальных финансовых условий может повлиять на макрофинансовую стабильность из-за высокой долларизации, говорится в отчете... 13.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-13T09:01+0400

2023-01-13T09:01+0400

2023-01-13T09:28+0400

грузия

новости

всемирный банк

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/11/251494174_0:204:3073:1932_1920x0_80_0_0_359287a7ff79b5fd67acd2144df0b7b7.jpg

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Грузии на 2023 год с 5,5 до 4%, говорится в отчете Всемирного банка "Перспективы мировой экономики".В 2024 году Всемирный банк ожидает рост ВВП Грузии в размере 5%. В отчете Всемирного банка отмечено, что инфляционное давление снизилось во второй половине 2022 года, несмотря на то, что оно оставалось на высоком уровне – 9,8% в годовом исчислении в декабре. Ожидается постепенное снижение инфляции при сохранении жесткой монетарной политики. По информации банка, на туризм и денежные переводы в Грузии может негативно повлиять значительный экономический спад, ожидаемый в России в 2023 году, в результате затянувшегося конфликта и санкций. Положительной перспективой Всемирный банк считает приток денежных потоков на более длительный период, чем ожидалось, и получение Грузией выгоды в результате реконфигурации транспортного коридора в результате создания новой направленности торговли. Всемирный банк прогнозирует снижение роста мировой экономики в 2023 году >>Аналогичный прогноз роста экономики в 2023 году у Нацбанка Грузии. Согласно базовому сценарию Нацбанка, рост экономики Грузии замедлится в 2023 году и окажется на уровне периода до пандемии коронавируса в 4%. По данным регулятора, нынешний прогнозируемый в 2022 году экономический рост на уровне 10% обусловлен в основном потоками иностранных визитеров и растущими их тратами, а также высоким темпом кредитования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, всемирный банк, экономика