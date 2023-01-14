https://sputnik-georgia.ru/20230114/gruzinskaya-mechta-vybory-predsedatelya-end-stanut-nachalom-kontsa-partii-273933216.html

"Грузинская мечта": Выборы председателя ЕНД станут началом конца партии

"Грузинская мечта": Выборы председателя ЕНД станут началом конца партии

Выборы председателя партии, созданной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, начнутся 28 января 14.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Выборы председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" станут началом ее исчезновения с политической арены, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Давид Матикашвили.За неделю до выборов председателя "Нацдвижение" окончательно раскололась на два лагеря – сторонников старой гвардии радикально настроенного Левана Хабеишвили и действующего председателя ЕНД Ники Мелия, придерживающегося умеренной политики.При этом он не исключил, что часть лидеров покинет партию после выборов."После выборов существует реальная вероятность того, что эта радикальная группировка потеряет лицо партии. Мы думаем, что из этой партии будут оттоки", – сказал Матикашвили.Самая крупная оппозиционная партия Грузии готовится к выборам председателя>>>Выборы председателя "Нацдвижения" стартуют в 10:00 по тбилисскому времени 28 января и завершатся 30 января в 10:00.В качестве кандидатов на пост председателя "Нацдвижения" регистрацию прошли нынешний председатель партии Ника Мелия, активный член партии, ныне депутат парламента Леван Хабеишвили, бывший член партии, в прошлом глава женской организации партии Тбилиси Нона Мамулашвили и глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе.Большинство экспертов предполагает, что основная борьба в партии развернется между Никой Мелия и Леваном Хабеишвили, и если последний заявил о своей готовности оставаться в партии даже в случае проигрыша, то Ника Мелия заявил, что решение о том, будет ли он подчиняться Хабеишвили, он примет после выборов.Выборы председателя партии были назначены после открытого бунта части лидеров партии против Мелия. В последующем борьба между лагерем сдержанной политики Мелия и "старой гвардии" во главе с Хабеишвили только набрала обороты.Ослабление ЕНД очевидно всем: политолог о расколе в главной оппозиционной партии Грузии>>>О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили. Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента. "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Между тем эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе, и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, леван хабеишвили, ника мелия, грузинская мечта, михаил саакашвили