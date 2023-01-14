https://sputnik-georgia.ru/20230114/kakim-budet-ekonomicheskiy-rost-gruzii-v-2023-godu-prognoz-ot-mvf-273920579.html

Каким будет экономический рост Грузии в 2023 году: прогноз от МВФ

Каким будет экономический рост Грузии в 2023 году: прогноз от МВФ

Ранее Всемирный банк также понизил прогноз роста ВВП Грузии на 2023 год с 5,5 до 4% 14.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-14T10:32+0400

2023-01-14T10:32+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik. Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Грузии в 2023 году на уровне 4%, говорится в материалах на сайте фонда. При этом, по прогнозам МВФ, уровень инфляции в 2023 году будет выше целевого показателя и составит 6%. Ранее Всемирный банк также понизил прогноз роста ВВП Грузии на 2023 год с 5,5 до 4%. Всемирный банк понизил прогноз роста экономики Грузии >>Аналогичный прогноз роста экономики в 2023 году у Нацбанка Грузии. Между тем в бюджете экономический рост в этом году прогнозируется на уровне 5%. Согласно базовому сценарию Нацбанка, рост экономики Грузии замедлится в 2023 году и окажется на уровне периода до пандемии коронавируса в 4%. По данным регулятора, нынешний, прогнозируемый в 2022 году, экономический рост на уровне 10% обусловлен в основном потоками иностранных визитеров и растущими их тратами, а также высоким темпом кредитования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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