https://sputnik-georgia.ru/20230114/skolko-fermery-v-gruzii-zarabotali-na-prodazhe-yablok--novye-dannye-273908598.html

Сколько фермеры в Грузии заработали на продаже яблок? – новые данные

Сколько фермеры в Грузии заработали на продаже яблок? – новые данные

Перерабатывающие компании в Грузии приняли более 73 тысяч тонн нестандартных яблок 14.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-14T10:04+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Грузинские фермеры заработали более 17,7 миллиона лари (6,6 миллиона долларов) на продаже нестандартных яблок, сообщает Агентство развития села Минсельхоза Грузии. Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Прием урожая от фермеров начался с начала сентября. В этом году ожидается обильный урожай – около 120 тысяч тонн, до 50 тысяч тонн из которых нестандартные. По последним данным, перерабатывающие компании приняли более 73 тысяч тонн нестандартных яблок. Государство поможет грузинским фермерам в реализации урожая яблок >>В целях стимулирования продажи нестандартных яблок государство с сентября 2022 года реализует программу субсидирования, размер которого уже превысил 10 миллионов лари. Для организации доставки и размещения собранного урожая, в Гори (регион Шида Картли) несколько месяцев работал координационный штаб. В рамках программы стимулирования продажи урожая нестандартных яблок, госсубсидию получили те перерабатывающие предприятия, которые до 15 декабря 2022 года закупили 1 кг нестандартных яблок от физических лиц, занятых в сфере плодоводства, по цене не менее 24 тетри. Субсидия составила 10 тетри. Десять миллионов на деревья: в Грузии появятся новые сады >>В программу стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок, которая позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене, были включены 15 компаний из регионов Шида Картли, Квемо Картли, Кахети, Мцхета-Мтианети и Рача-Лечхуми. Это способствовало обеспечению сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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