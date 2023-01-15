https://sputnik-georgia.ru/20230115/problemy-s-registratsiey-izbirateley-voznikli-u-edinogo-natsionalnogo-dvizheniya-273948830.html
Проблемы с регистрацией избирателей возникли у "Единого национального движения"
Проблемы с регистрацией избирателей возникли у "Единого национального движения"
Вместо того, чтобы дать большему количеству людей шанс принять участие, с помощью этих барьеров мы минимизируем количество людей, заявил кандидат 15.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-15T22:43+0400
2023-01-15T22:43+0400
2023-01-15T23:30+0400
грузия
новости
политика
ника мелия
леван хабеишвили
михаил саакашвили
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 15 янв – Sputnik. Программа регистрации избирателей для выборов председателя самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" не работает должным образом, и многие люди не могут зарегистрироваться, заявил один из кандидатов на пост Георгий Мумладзе. Выборы председателя стартуют в 10:00 по тбилисскому времени 28 января и завершатся в 10:00 30 января. В качестве кандидатов на пост председателя "Нацдвижения" регистрацию прошли нынешний председатель Ника Мелия, депутат парламента Леван Хабеишвили, бывший член партии, в прошлом глава женской организации партии Тбилиси Нона Мамулашвили и глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе. По его словам, это еще раз подтверждает слабость менеджмента "Единого национального движения", что сказывается на доверии к выборам. "Вместо того, чтобы дать большему количеству людей шанс принять участие и сделать избранного председателя более легитимным, с помощью этих барьеров мы минимизируем количество людей, участвующих в выборах, что является катастрофой", - сказал Мумладзе. По словам политика, изначально на регистрацию было дано 20 дней, потом этот срок сократили до 13 дней. "Грузинская мечта": Выборы председателя ЕНД станут началом конца партии >>Как подчеркнул Мумладзе, в ближайшие часы организационная группа должна сделать официальное заявление о намерении исправить неполадки. "Если они этого не сделают, то вопрос о легитимности процесса практически ставится под сомнение. Я думаю, что если эти недостатки не будут устранены вовремя, возможно, будет разумно перенести дату, потому что, если мы не зарегистрируем наших сторонников, доверие к процессу будет потеряно", - сказал Мумладзе. Он также отметил, что действующий председатель Ника Мелиа должен уйти с поста , так как он слабый менеджер и ни в один критический момент не смог выполнить функцию лидера. Самая крупная оппозиционная партия Грузии готовится к выборам председателя >>Большинство экспертов предполагает, что основная борьба в партии развернется между Никой Мелия и Леваном Хабеишвили, и если последний заявил о своей готовности оставаться в партии даже в случае проигрыша, то Ника Мелия заявил, что решение о том, будет ли он подчиняться Хабеишвили, он примет после выборов. О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили. Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ника мелия, леван хабеишвили, михаил саакашвили, единое нацдвижение
грузия, новости, политика, ника мелия, леван хабеишвили, михаил саакашвили, единое нацдвижение
Проблемы с регистрацией избирателей возникли у "Единого национального движения"
22:43 15.01.2023 (обновлено: 23:30 15.01.2023)
Вместо того, чтобы дать большему количеству людей шанс принять участие, с помощью этих барьеров мы минимизируем количество людей, заявил кандидат
ТБИЛИСИ, 15 янв – Sputnik. Программа регистрации избирателей для выборов председателя самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" не работает должным образом, и многие люди не могут зарегистрироваться, заявил один из кандидатов на пост Георгий Мумладзе.
Выборы председателя стартуют в 10:00 по тбилисскому времени 28 января и завершатся в 10:00 30 января. В качестве кандидатов на пост председателя "Нацдвижения" регистрацию прошли нынешний председатель Ника Мелия, депутат парламента Леван Хабеишвили, бывший член партии, в прошлом глава женской организации партии Тбилиси Нона Мамулашвили и глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе.
"13 января началась регистрация сторонников, чтобы люди могли принять участие в выборах, однако, к сожалению, выявлен ряд проблем, программа не работает должным образом, есть пробелы, слишком многим людям сложно зарегистрироваться", - сказал Мумладзе.
По его словам, это еще раз подтверждает слабость менеджмента "Единого национального движения", что сказывается на доверии к выборам.
"Вместо того, чтобы дать большему количеству людей шанс принять участие и сделать избранного председателя более легитимным, с помощью этих барьеров мы минимизируем количество людей, участвующих в выборах, что является катастрофой", - сказал Мумладзе.
По словам политика, изначально на регистрацию было дано 20 дней, потом этот срок сократили до 13 дней.
Как подчеркнул Мумладзе, в ближайшие часы организационная группа должна сделать официальное заявление о намерении исправить неполадки.
"Если они этого не сделают, то вопрос о легитимности процесса практически ставится под сомнение. Я думаю, что если эти недостатки не будут устранены вовремя, возможно, будет разумно перенести дату, потому что, если мы не зарегистрируем наших сторонников, доверие к процессу будет потеряно", - сказал Мумладзе.
Он также отметил, что действующий председатель Ника Мелиа должен уйти с поста , так как он слабый менеджер и ни в один критический момент не смог выполнить функцию лидера.
Большинство экспертов предполагает, что основная борьба в партии развернется между Никой Мелия и Леваном Хабеишвили, и если последний заявил о своей готовности оставаться в партии даже в случае проигрыша, то Ника Мелия заявил, что решение о том, будет ли он подчиняться Хабеишвили, он примет после выборов.
О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили. Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили.