https://sputnik-georgia.ru/20230115/skonchalsya-vakhtang-kikabidze-273942179.html

Скончался Вахтанг Кикабидзе

Скончался Вахтанг Кикабидзе

Кикабидзе отметил свой 84 день рождения сольным концертом в Батуми в прошлом году 15.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-15T14:35+0400

2023-01-15T14:35+0400

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ТБИЛИСИ, 15 янв – Sputnik. Народный любимец, легендарный грузинский киноактёр, эстрадный певец, сценарист, кинорежиссёр, автор песен Буба Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Информацию о кончине подтвердил Первому каналу продюссер певца. Актер, сценарист и режиссер Вахтанг Константинович Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. В старших классах начал увлекаться музыкой, стал посещать репетиции студенческого оркестра, играл на барабанах, пел. В 1959 году Кикабидзе стал артистом Тбилисской филармонии. Начало его творческого пути на эстраде связано с джазовыми ансамблями "Диэло" и "Орэра", в которых он выступал в 1960-е и 1970-е годы. В "Орэра", куда Буба пришел в 1966 году, он играл на ударных, а также был солистом, исполняя песни на грузинском, русском, итальянском и английском языках. В кино Вахтанг Кикабидзе дебютировал в 1966 году, в фильме "Встречи в горах" (режиссер Николай Санишвили). Однако первой его серьезной работой в кино стала картина "Не горюй!" (1969) режиссера Георгия Данелия, в которой его партнерами по площадке стали Софико Чиаурели, Анастасия Вертинская и Евгений Леонов. За эту работу Кикабидзе получил приз за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Картахене (Испания) в 1970 году. После колоссального успеха среди зрителей и признания критиков, последовали новые работы: "Я следователь" (1972) режиссера Георгия Калатозишвили, "Мелодии Верийского квартала" (1973) Георгия Шенгелая, "Совсем пропащий" (1973) Георгия Данелия, "Пропавшая экспедиция" (1975) Вениамина Дормана. Новая волна популярности пришла к актеру с комедией Георгия Данелия "Мимино" (1977), где ему досталась роль летчика из небольшого грузинского поселка, мечтающего летать на больших лайнерах. С 1986 года по 1990 год Кикабидзе возглавлял Государственный эстрадный оркестр Грузии "Рэро". В 1990-е и 2000-е годы стал реже сниматься в кино, больше сосредоточившись на концертной деятельности. Вахтанг Кикабидзе – лауреат многочисленных премий и наград. Среди них: Государственная премия СССР, звание Народного артиста Грузии, премия КГБ СССР, а также множества орденов.На парламентских выборах 2020 года Кикабидзе возглавил список крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и был избран депутатом парламента Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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