https://sputnik-georgia.ru/20230116/chto-nelzya-delat-v-kreschenskiy-sochelnik-2023-primety-prazdnika-273976299.html

Что нельзя делать в Крещенский Сочельник 2023? Приметы праздника

Что нельзя делать в Крещенский Сочельник 2023? Приметы праздника

Канун Крещения Господня или Крещенский Сочельник православные отмечают 18 января 16.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-16T21:10+0400

2023-01-16T21:10+0400

2023-01-16T21:10+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23456/73/234567327_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_c45d34cf7dec81d4c1585afe7dfc0817.jpg

С Крещенским Сочельником связано много примет и запретов, которым люди следуют по сей день. Какие приметы связаны с Крещенским Сочельником - что нельзя делать в канун одного из главных церковных праздников, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя Крещенский Сочельник встречать в неубранном доме - это плохая примета, поэтому хозяйки делают уборку жилища до 18 января. По обычаю, в Крещенский Сочельник плохая примета заниматься рукодельем, поэтому нельзя шить, вышивать и вязать. В Крещенский Сочельник соблюдают строгий пост - нельзя ничего есть до освящения воды. Напиваться и объедаться в праздник также нельзя. Что нельзя делать на Святки? Приметы народного праздника >>Нельзя в Крещенский Сочельник ссориться, злиться и выяснять отношения – есть примета, что помириться с родными не удастся как минимум три месяца. В этот день нужно заботиться о родных и близких и делать добрые дела. Венчаться и проводить любые другие светские праздничные мероприятия в Крещенский Сочельник нельзя. Нельзя с дурными мыслями набирать крещенскую воду – по приметам, святая вода от этого теряет свою чудодейственную силу. В Крещенский Сочельник, по обычаю, ближе к ночи, зажигают камин – по приметам, огонь наполняет дом положительной энергией. Приметы По приметам, лицо будет белым и румяным, если его обтереть Крещенским снегом. Поэтому девушки собирали снег накануне Крещения Господня в чистом поле. В Крещенскую ночь загадывали желание. Для этого ставили серебряную чашу, наполненную водой, на стол и ждали, чтобы в полночь вода в ней всколыхнулась. Есть примета, что сбудется то желание, которое успеешь в этот момент прокричать над чашей. Множество примет с Крещенской ночью связано и с погодой. Например, год будет урожайным, если в Крещенский Сочельник поднимется метель. Гадания на Святки и Старый Новый год 2023: на будущее, суженого и детей >>По приметам, ожидается богатый урожай, если ветви деревьев погнутся от снега, а если снега мало – значит летом будет мало ягод и грибов. Если в Крещенский Сочельник поднялась метель – это примета, что такая же погода ожидается на Масленицу, а грозовое лето предсказывают сильные южные ветры. По приметам, на плодородие ягнят указывали в Крещенский вечер горящие звезды. Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников