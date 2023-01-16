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Еще одну ветряную станцию построят на востоке Грузии
Еще одну ветряную станцию построят на востоке Грузии
На сегодняшний день в Грузии работает одна ветряная станция "Картли" мощностью 20 МВт близ города Гори 16.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-16T21:34+0400
2023-01-16T21:34+0400
2023-01-16T21:54+0400
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Вторую по счету ветряную электростанцию мощностью 20,7 мегаватта построят в муниципалитете Гори (регион Шида Картли), сообщает пресс-служба Администрации правительства. Предполагаемая выработка ветряной станции - 85,23 млн киловатт-часов. Объем инвестиций в проект оценивается в размере 23,3 млн долларов. На заседании в понедельник члены правительства обсудили проект постановления "О соглашении между правительством Грузии и ООО "Международная энергетическая корпорация Грузии" о строительстве ветряной станции "Скра", согласно которому компания должна провести технико-экономическое исследование станции за счет собственных средств в течение года. Новая ветряная станция появится на западе Грузии >>На сегодняшний день в Грузии работает одна ветряная станция "Картли" мощностью 20 МВт близ города Гори (Восточная Грузия). Переход на альтернативные источники энергии – тенденция, наблюдаемая во всем мире. Он является важным направлением для правительства Грузии. Страна планирует усилить интеграцию солнечной и ветровой энергии в энергетическую систему. С ежегодным ростом потребления электроэнергии специалисты полагают, что уже к 2030 году Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом. Сколько потратит Грузия на развитие солнечной, ветряной и гидроэнергетики? >>По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), с января по ноябрь 2022 года в Грузии было выработано 13,1 миллиарда киловатт-часов, на 14,6% больше аналогичных данных прошлого года. Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 10,4 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали около 2,7 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 79,98 миллиона киловатт-часов. За 11 месяцев 2022 года в Грузии было потреблено около 13,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 4,8% больше по сравнению с январем-ноябрем 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, гори, шида картли, ветряная электростанция, энергетика грузии
грузия, новости, экономика, гори, шида картли, ветряная электростанция, энергетика грузии
Еще одну ветряную станцию построят на востоке Грузии
21:34 16.01.2023 (обновлено: 21:54 16.01.2023)
На сегодняшний день в Грузии работает одна ветряная станция "Картли" мощностью 20 МВт близ города Гори
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Вторую по счету ветряную электростанцию мощностью 20,7 мегаватта построят в муниципалитете Гори (регион Шида Картли), сообщает пресс-служба Администрации правительства.
Предполагаемая выработка ветряной станции - 85,23 млн киловатт-часов. Объем инвестиций в проект оценивается в размере 23,3 млн долларов.
На заседании в понедельник члены правительства обсудили проект постановления "О соглашении между правительством Грузии и ООО "Международная энергетическая корпорация Грузии" о строительстве ветряной станции "Скра", согласно которому компания должна провести технико-экономическое исследование станции за счет собственных средств в течение года.
На сегодняшний день в Грузии работает одна ветряная станция "Картли" мощностью 20 МВт близ города Гори (Восточная Грузия).
Переход на альтернативные источники энергии – тенденция, наблюдаемая во всем мире.
Он является важным направлением для правительства Грузии. Страна планирует усилить интеграцию солнечной и ветровой энергии в энергетическую систему. С ежегодным ростом потребления электроэнергии специалисты полагают, что уже к 2030 году Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом.
По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), с января по ноябрь 2022 года в Грузии было выработано 13,1 миллиарда киловатт-часов, на 14,6% больше аналогичных данных прошлого года.
Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 10,4 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали около 2,7 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 79,98 миллиона киловатт-часов.
За 11 месяцев 2022 года в Грузии было потреблено около 13,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 4,8% больше по сравнению с январем-ноябрем 2021 года.